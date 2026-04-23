Când va pune punct Leo Messi carierei? Sergio Aguero a dezvăluit totul: „Depinde de asta”

Leo Messi a ajuns în 2023 la Inter Miami în Major League Soccer și continuă să fie om de bază în echipă, și la 38 de ani.

De 8 ori Balon de Aur, Messi urmează să joace la un nou Campionat Mondial în această vară. După turneu? Va continua, e convins Sergio „Kun” Aguero.

Când își încheie Messi cariera?

Într-un interviu pentru Stake, Aguero a vorbit despre viitorul în fotbal al bunului său prieten.

„Leo va face exact ce simte. Peste un an se va uita la contract. Dacă se simte bine fizic, dacă e liniștit și fericit, va continua fără stres. Și, evident, cum îl știm pe Leo, e extrem de competitiv și urăște să piardă. Dar trăiește într-un oraș superb, se simte confortabil. Comunitatea latino îl adoră și simte asta. Totul ține de cum stă fizic. Așa cum arată acum, poate juca fără probleme. Dacă aș fi în locul lui, aș rămâne aici chiar și pentru câteva minute pe teren. Dar vom ști mai clar în câteva luni. După Cupa Mondială și sezonul din MLS mai are un an de contract. Nu cred că se gândește deja la ce va face în 2028” a spus Sergio Aguero, citat de Goal.

O variantă despre care s-a tot vorbit pentru finalul carierei lui Messi este revenirea la Barcelona. Aguero e convins că acest lucru e posibil: „Dacă se întoarce, e pentru că acolo a crescut. Pentru că simte iubirea pentru FC Barcelona. Genul ăla de <<sunt de aici și aici mă retrag>>. Dar nu știu. Totul depinde dacă e fericit acolo și dacă fizic mai poate să se bucure de încă un an. Evident că Barça înseamnă mult pentru el. Va rămâne mereu legat de club. Îmi imaginez că visul lui e să-și ia rămas-bun acolo, așa cum merită. E visul oricărui fan Barca” a spus Aguero, cel care a fost nevoit să se retragă din cauza unor probleme cardiace.