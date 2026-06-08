Estadio Guadalajara: Al doilea cel mai mic stadion de la Cupa Mondială 2026, comparat cu un vulcan de sud-coreeni

Estadio Guadalajara este unul dintre cele trei stadioane din Mexic ce vor găzdui meciuri la Cupa Mondială 2026. Pentru prima oară în istorie, turneul final va avea 48 de echipe și va fi găzduit de trei țări: Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.
Pe lângă Mexico City și Monterrey, Guadalajara se numără printre orașele-gazdă. Estadio Akron, cunoscut la acest turneul final drept Estadio Guadalajara, din rațiuni comerciale, va organiza patru partide de la Cupa Mondială, printre care și meciul secund al Mexicului, din faza grupelor. Aici vor mai juca țări precum Coreea de Sud, Columbia, RD Congo, Uruguay și Spania. Primul meci aici se va juca pe 12 iunie, de la ora 05:00, între Coreea de Sud și Cehia.
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Estadio Guadalajara s-a deschis în 2010
Stadionul a fost inaugurat în 2010 și este casa celor de la CD Guadalajara, cunoscută drept și Chivas de Guadalajara, unul dintre cele mai titrate cluburi din Mexic, dar și cel mai popular. Aproape jumătate din această țară susține Chivas. Pentru acestă echipă evoluează doar jucători de origine mexicană.
Arena pe care se vor juca cele patru meciuri de la Cupa Mondială are o capacitate de 49.813 locuri, fiind al doilea cel mai mic de la acest turneu final. Doar cel din Toronto are o capacitate mai mică. În anul 2004, CD Guadalajara a anunțat că vrea să construiască un nou stadion, dar lucrările au început abia în mai 2007, din cauza problemelor financiare.
Trei ani mai târziu, pe 30 iulie 2007, arena a fost inaugurată cu meciul dintre Guadalajara și Manchester United, câștigat de mexicani cu 3-2. Primul marcator de pe acest stadion a fost Chicharito Hernandez, pentru formația mexicană. Atunci, el a jucat jumătate de meci pentru Guadalajara și jumătate de meci pentru United.
Design inedit al arenei din Guadalajara. Sud-coreenii l-au comparat cu un vulcan
Din exterior, stadionul pare că este în interiorul unui vulcan, acoperișul reprezentând norii. Comparat cu Muntele Fuji, vulcanul din Japonia, de sud-coreeni, care vor juca aici primul meci, stadionul din Guadalajara poate să scadă temperatura din interior, grație acestui design ingenios al francezilor Jean-Marie Masaud și Daniel Pouzet.
De-a lungul timpului, arena din Guadalajara a găzduit mai multe competiții, precum Campionatul Mondial U17 din 2011, turneele de fotbal masculin și feminin de la Jocurile Panamericane, dar și festivitățile de deschidere și închidere ale jocurilor.
Acest stadion a găzduit și meciul de box dintre Canelo Alvarez și John Ryder, în mai 2023. Atunci, peste 51.000 de spectatori au fost prezenți la ceea ce a fost promovat ca “Regele se întoarce acasă”. Acesta a fost primul meci al lui Canelo Alvarez în Mexic după mai bine de 10 ani.
Guadalajara și-a făcut încălzirea pentru Cupa Mondială în martie, atunci când pe acest stadion au avut loc două meciuri din play-off-ul în care au participat Noua Caledonie, Jamaica și RD Congo. Pe 31 martie, RD Congo a obținut calificarea la Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Jamaica, în prelungiri.
Meciurile pe care Estadio Guadalajara le va găzdui la World Cup 2026
- Coreea de Sud – Cehia (05:00, 12 iunie, Grupa A, Guadalajara Stadium)
- Mexic – Coreea de Sud (04:00, 19 iunie, Grupa A, Guadalajara Stadium)
- Columbia – RD Congo (05:00, 24 iunie, Grupa K, Guadalajara Stadium)
- Uruguay – Spania (03:00, 27 iunie, Grupa H, Guadalajara Stadium)
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