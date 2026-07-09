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Care e echipa care poate “umili” Franţa la Campionatul Mondial: “Te face cu capul”

Dan Roșu Publicat: 9 iulie 2026, 16:34

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Care e echipa care poate umili Franţa la Campionatul Mondial: Te face cu capul

Jucătorii Franţei, la Campionatul Mondial - Getty Images

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Gheorghe Mihali (60 de ani) susţine că Franţa esze favorită la câştigarea Campionatului Mondial 2026. Chiar şi aşa, fundaşul cu 05 de meciuri şi 5 goluri pentru Guingamp o vede pe Spania ca fiind capabilă să îşi umilească orice adversar, prin posesia prelungită.

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Ibericii nu au primit încă niciun gol la Mondial şi pot întâlni Franţa în semifinalele competiţiei, dacă vor trece de Belgia, iar Cocoşul galic va elimina Maroc. Franţa – Maroc e joi, de la ora 23:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Gheorghe Mihali: “Spania e o echipă care te poate umili”

“Este o echipă care te face cu capul, care te poate umili, care te face să simți că nu poți nimic. Te macină cu posesia. Este Spania. Te umilește de nu atingi mingea, crezând că vei reuși la un moment dat să o atingi, doar că nu poți. Va fi ori Franța, ori Spania.

Surpriza Mondialului mai poate fi Anglia, cu doi fotbaliști formidabili, Kane și Bellingham. Argentina? I-a trecut glonțul pe la ureche, era cât pe ce să plece acasă.

N-a înțeles prea mult din avertismentul primit la meciul cu Capul Verde, a fost cât pe ce să fie eliminată de Egipt. Cred că o echipă din Europa poate câștiga Mondialul”, a spus Mihali, citat de gsp.ro.

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Spania este singura echipă de la această ediţie de Mondiale care nu a încasat încă niciun gol, chiar dacă a disputat deja cinci meciuri. După 0-0 cu Capul Verde, au urmat patru victorii, 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria şi 1-0 cu Portugalia.

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