A plecat de la naţionala Portugaliei şi e aproape de a semna cu o altă naţională eliminată deja de la Campionatul Mondial

Roberto Martinez, care a părăsit funcţia de selecţioner al Portugaliei după eliminarea echipei lui Cristiano Ronaldo în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, ar putea prelua conducerea tehnică a naţionalei de fotbal a Scoţiei, anunţă mass-media britanică.

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Federaţia scoţiană caută în prezent un înlocuitor pentru Steve Clarke, care a demisionat din funcţie după ce Scoţia nu a reuşit să treacă de faza grupelor la competiţia din America de Nord.

Roberto Martinez ar putea prelua naţionala Scoţiei

Scoţia va găzdui EURO 2028 alături de Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda, turneu la care speră să se prezinte la un nivel cât mai bun, sub comanda unui nou selecţioner, iar Roberto Martinez ar fi unul dintre numele vizate pentru acest post, conform site-ului TalkSport.com

Ange Postecoglou, fostul antrenor al echipelor Glasgow Rangers şi Tottenham Hotspur, era considerat principalul favorit pentru postul de selecţioner al Scoţiei, însă australianul a semnat între timp cu Al-Nassr, clubul lui Cristiano Ronaldo.

Roberto Martínez, în vârstă de 52 de ani, a pregătit între 2016 şi 2022 selecţionata Belgiei, cu care s-a clasat locul al treilea la Cupa Mondială 2018 din Rusia şi a ocupat primul loc în clasamentul FIFA.