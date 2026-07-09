Transfer de 60.000.000 de euro înainte de Argentina – Elveţia

Argentina şi Elveţia urmează să se dueleze în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, iar unul dintre jucătorii care a avut prestaţii apreciate la turneul final este pe cale să fie protagonistul unui transfer important.

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Johan Manzambi, mijlocaşul ofensiv de la Freiburg, este în negocieri avansate cu Newcastle şi ar putea să facă trecerea către Premier League în această vară.

Jucătorul elveţian e aproape de un transfer de 60 de milioane de euro, chiar înainte de partida cu Argentina

Jucătorul formaţiei germane a impresionat la competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic, fiind deseori decisiv pentru reprezentativa Elveţiei. Aceste prestaţii au făcut ca atenţia echipelor bogate din Premier League să fie din ce în ce mai mare, iar, din câte se pare, fotbalistul de 20 de ani este aproape de trecerea în campionatul Angliei.

Newcastle ar fi ajuns la un acord cu cei de la Freiburg pentru transferul lui Manzambi în schimbul a 60 de milioane de euro, anunţă Fabrizio Romano. Pentru “Coţofene” este al doilea transfer în linia mediană, după ce l-au luat pe Sam Steur, pentru 25 de milioane de euro, de la Ajax.

Newcastle a început reconstrucţia. Jucători importanţi care au fost cedaţi

Unul dintre golgheterii lui Newcastle din sezonul trecut, Anthony Gordon, a fost cedat la Barcelona pentru 70 de milioane de euro. Englezii au mai bifat o plecare importantă, cea a lui Sandro Tonali, care a fost lăsat să se ducă la Tottenham pentru 110 milioane de euro. Acum, Eddie Howe are misiunea de a reconstrui lotul, mai ales că un alt fotbalist de top este aproape să fie transferat.