Care sunt favoriţii specialiştilor pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial 2026

Starurile fotbalului se vor duela pentru supremaţie la Campionatul Mondial 2026, iar specialiştii au stabilit care sunt favoriţii la câştigarea titlului de golgheter al competiţiei ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Kylian Mbappe este primul pe lista bookmakerilor, cu o cotă de 7.00. Starul Franţei este urmat de Harry Kane, cu o cotă de 8.00. Podiumul este completat de Lionel Messi, argentinianul având o cotă de 13.00.

Cine va fi golgheterul Campionatului Mondial 2026

Erling Haaland (15.00), Lamine Yamal (15.00), Mikel Oyarzabal (18.00), Ousmane Dembele (20.00), Cristiano Ronaldo (20), Lautaro Martinez (25.00) şi Vinicius Junior (25.00) sunt şi ei consideraţi cu şanse.

Surpriza poate veni de la Dani Olmo, Goncalo Ramos, Nick Woltemade, Morgan Rogers sau Desire Doue, aceştia având toţi o cotă de 50.00 pentru Gheata de Aur a mondialului.

Cum arată cotele la câştigarea Balonului de Aur

În acest moment, specialiştii îl consideră principal favorit la câştigarea Balonului de Aur pe Harry Kane. Atacantul are o cotă de 3.25, după ce a câştigat deja titlul cu Bayern Munchen în Bundesliga, fiind calificat şi în semifinalele Champions League. De asemenea, Anglia este văzută printre favoritele la adjudecarea trofeului la World Cup 2026.