Cum arată cotele la câştigarea Balonului de Aur! Campionatul Mondial 2026 va fi decisiv

Sezonul 2025-2026 se apropie de final în cele mai importante campionate ale Europei, dar şi în Liga Campionilor, competiţii ce vor influenţa stabilirea câştigătorului Balonului de Aur din acest an.

Totuşi, decisiv pentru voturile din 2026 va fi şi Campionatul Mondial, ce se va desfăşura în această vară, exclusiv în Universul Antena. În funcţie de rezultatele de la World Cup, vom afla şi câştigătorul prestigiosului trofeu individual.

Harry Kane, favoritul specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur

În acest moment, specialiştii îl consideră principal favorit la câştigarea Balonului de Aur pe Harry Kane. Atacantul are o cotă de 3.25, după ce a câştigat deja titlul cu Bayern Munchen în Bundesliga, fiind calificat şi în semifinalele Champions League. De asemenea, Anglia este văzută printre favoritele la adjudecarea trofeului la World Cup 2026.

Atacantul de 32 de ani cotat la 65 de milioane de euro are cifre impresionante în acest sezon pentru bavarezi: 51 de goluri şi 6 pase decisive în toate competiţiile.

Lamine Yamal este al doilea în acest top, cu o cotă de 5.00. Vedeta de 18 ani cotată la 200 de milioane de euro e aproape de un nou titlu cu Barcelona, în timp ce “Furia Roja” e principala favorită la câştigarea World Cup 2026. Până acum, Lamine se poate lăuda cu 23 de goluri şi 18 pase decisive în toate competiţiile în tricoul Barcelonei, în această stagiune.