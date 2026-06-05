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Carlo Ancelotti, ultimele detalii despre starea lui Neymar, înainte de startul Campionatului Mondial

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 19:44

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Carlo Ancelotti, ultimele detalii despre starea lui Neymar, înainte de startul Campionatului Mondial

Neymar, în timpul unui meci al Braziliei / Profimedia

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Neymar, care se reface după o accidentare la gambă, ar putea relua antrenamentele săptămâna viitoare, a indicat vineri selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, cu mai puţin de o săptămână înainte de începerea Cupei Mondiale, care va fi live exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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Selecao îşi va începe campania la Cupa Mondială pe 14 iunie împotriva Marocului. Prezenţa starului brazilian în vârstă de 34 de ani era incertă din cauza unei accidentări la gambă dreaptă suferită în luna mai.

Carlo Ancelotti, ultimele detalii despre starea lui Neymar

“Neymar face o muncă individuală excelentă, va face un RMN şi, dacă totul merge bine, se va antrena cu grupul săptămâna viitoare”, a declarat Ancelotti într-o conferinţă de presă în New Jersey, unde echipa braziliană se pregăteşte pentru Mondial.

Confederaţia braziliană de fotbal a anunţat că golgheterul din toate timpurile al Braziliei (79 de goluri) va fi supus unui RMN luni. Atacantul lui Santos nu a mai jucat pentru echipa naţională din toamna anului 2023 din cauza unor probleme fizice recurente.

Brazilia vine după o victorie cu 6-2 asupra Panama, înregistrată duminica trecută pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, iar la sfârşitul acestei săptămâni se va deplasa la Cleveland (Ohio) pentru a înfrunta Egiptul în ultimul său meci de pregătire înaintea debutului la CM 2026.

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