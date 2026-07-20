Anunţul neaşteptat despre „bătăuşul” Leandro Paredes după Spania – Argentina: „Dificultăţi să respire”

Leandro Paredes a fost protagonistul unor scene neplăcute la finalul partidei dintre Spania şi Argetina, 1-0, din finala Cupei Mondiale 2026, după ce a sărit să se bată cu mai mulţi adversari după fluierul arbitrului.

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Mijlocaşul de la Boca Juniors, care a fost rezervă şi a intrat în partea secundă, nu şi-a putut stăpani nervii încă din momentul în care a pătruns pe teren şi a văzut repede cartonaşul galben.

Leandro Paredes a jucat accidentat în ultimele 3 meciuri de la Cupa Mondială

Ultimele informaţii din presa argentiniană spun că jucătorul a evoluat în ultimele 3 partide având o coastă fracturată, un efort uriaş făcut în contextul în care au fost momente dificile trăite de-a lungul ultimelor zile.

Paredes a avut „dificultăţi inclusiv să respire” şi asta l-a împiedicat să se antreneze la capicitate maximă. Aceste veşti nu au apărut tocmai pentru că din cadrul naţionalei Argentinei s-a dorit ca adversarii să nu cunoască acest detaliu care în final ar putea să fie un avantaj.

Ce riscă Leandro Paredes după scandalul provocat la finalul partidei cu Spania

Fotbalistul în vârstă de 38 de ani ar putea să fie suspendat drastic de FIFA după ce a provocat un scandal imens la finalul confruntării cu Spania. Forul continental a deschis o anchetă şi urmează să dicteze măsuri aspre pentru a da un exempl în urma celor întâmplate.