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Regele Spaniei, discurs fabulos după triumful echipei lui Luis de la Fuente: „Ați câștigat pentru întreaga țară”

Andrei Nicolae Publicat: 20 iulie 2026, 20:39

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Regele Spaniei, discurs fabulos după triumful echipei lui Luis de la Fuente: „Ați câștigat pentru întreaga țară

Regele Spaniei / Getty Images

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Regele Spaniei le-a mulţumit luni fotbaliştilor echipei naţionale pentru al doilea lor triumf la Cupa Mondială, salutând victoria acestora ca pe un succes al întregii ţări, în timp ce străzile capitalei se umpleau de mii de fani veniţi să-şi întâmpine eroii, transmite AFP.

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Când joacă echipa noastră naţională, jucăm cu toţii. Când aţi câştigat, aţi făcut-o pentru întreaga Spanie„, a spus Felipe al VI-lea în timpul unui scurt discurs susţinut în grădinile Palatului Zarzuela, unde campionii mondiali au fost primiţi la scurt timp după revenirea în Spania.

Aţi dat dovadă de o tărie de caracter remarcabilă, de rezistenţă şi de îndrăzneală„, a mai remarcat monarhul, adăugând: „Aţi rămas uniţi, aţi lucrat în echipă, aţi dat dovadă de solidaritate şi generozitate şi, mai mult, aţi câştigat cu aplomb„.

Însoţit de regină şi de cele două prinţese, care, cu această ocazie, îmbrăcaseră tricourile echipei naţionale, regele, care asistase la finala de pe stadionul MetLife de lângă New York, a dorit să le ureze bun venit campionilor la reşedinţa sa.

Urmează fiesta în Madrid după vizita naționalei Spaniei

Aceasta a fost prima etapă din programul încărcat al echipei Spaniei pentru după-amiaza zilei de luni. După această primire regală, jucătorii urmează să fie primiţi de prim-ministru, care tocmai a revenit de la Alger şi a asistat la rândul său la meciul de duminică seara.

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Jucătorii vor ieşi apoi să salute mulţimea în cadrul unei parade pe arterele principale ale Madridului, care sunt deja pline de spectatori, mulţi dintre aceştia purtând tricoul echipei naţionale.

Sursa: Agerpres.ro

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