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Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum

Bogdan Stănescu Publicat: 16 iulie 2026, 20:54

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Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum

Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB, unul din transferurile verii / Instagram FCSB

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Vineri începe noul sezon de Liga 1. Primul meci se va disputa la ora 18:30, Voluntari – Botoşani, iar de la 21:30 FCSB debutează şi ea în noul sezon, într-un meci disputat acasă cu FC Argeş.

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Iată care sunt cele mai importante transferuri din Liga 1 până în acest moment.

Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum

Eddy Gnahore la FCSB

Mijlocaşul francez Eddy Gnahore (32 de ani) a semnat cu FCSB în această vară, după ce s-a despărţit de Dinamo. Gnahore a jucat 2 ani şi jumătate pentru Dinamo.

Ronny Labonne la FCSB

Ronny Labonne (28 de ani) a semnat cu FCSB. Internaţional al Martinicăi, Labonne a venit din liga a 3-a franceză, de la Caen. FCSB a plătit 100.000 de euro ca să-l transfere. E cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Evoluează pe postul de fundaş dreapta.

Răzvan Sava la Universitatea Craiova

Portarul Răzvan Sava (24 de ani) a fost transferat definitiv de Universitatea Craiova de la Udinese, în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro. Este, de altfel, suma la care este cotat portarul de către transfermarkt.com. Sava a evoluat în trecut pentru CFR Cluj. Udinese a plătit tot 2.5 milioane de euro pentru a-l transfera de la formaţia din Gruia.

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Simon Elisor la Universitatea Craiova

Atacantul francez Simon Elisor (26 de ani) a fost adus de Craiova de la formaţia portugheză Famalicao. 1.5 milioane de euro a plătit Craiova pentru a-l aduce pe Elisor de la Famalicao. Francezul a semnat pe 2 ani, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon.

Heriberto Tavares la Universitatea Craiova

Extrema stângă Heriberto Tavares (29 de ani) a venit la Craiova ca jucător liber de contract. Tavares a evoluat ultima oară la formaţia israeliană Maccabi Netanya

Ronaldo Webster la Universitatea Craiova

Fundaşul stânga Ronaldo Webster (25 de ani) a fost adus de Craiova de la Shkendija, în schimbul sumei de 400.000 de euro. Shkendija a eliminat în sezonul trecut FCSB din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor

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Stefan Drazic la CFR Cluj

Atacantul sârb Stefan Drazic (33 de ani) a fost adus ca jucător liber de contract de către CFR Cluj. A evoluat ultima oară la Apoel Nicosia. Este cotat la 275.000 de euro.

Daniel Graovac la Rapid

Fundaşul central Daniel Graovac (32 de ani) a fost adus la Rapid ca jucător liber de contract. Sezonul trecut a evoluat pentru FCSB

Mohammed Kamara la Rapid

Atacantul Mohammed Kamara (28 de ani) a fost adus ca jucător liber de contract de Rapid. A venit de la CFR Cluj

Valentin Ţicu de la Dinamo la Farul

Fundaşul stânga Valentin Ţicu (25 de ani) a venit ca jucător liber de contract la Farul, după ce s-a despărţit de Dinamo. Este cotat la 200.000 de euro.

Lukas Zima de la FCSB la Petrolul

Lukas Zima (32 de ani) s-a întors la Petrolul de la FCSB. „Lupii galbeni” încasau 250.000 de euro în urmă cu un an şi jumătate în schimbul lui Zima, acum l-au luat gratis înapoi.

Răzvan Oaidă de la U Cluj la UTA Arad

Răzvan Oaidă (28 de ani) a venit la UTA Arad ca jucător liber de contrat. Sezonul trecut a evoluat la U Cluj. Mijlocaşul a jucat în trecut la FCSB şi Rapid.

Martin Pascual la Dinamo

Fundaşul central Martin Pascual (26 de ani) a venit la Dinamo ca jucător liber de contract. Sezonul trecut a evoluat în Liga a 2-a spaniolă, la Mirandes. E cotat la 400.000 de euro de către transfermarkt.com.

Alaa Bellaarouch la Dinamo, de la Braga

Dinamo l-a împrumutat pe portarul marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani) de la formaţia portugheză Braga. „Câinii” au şi opţiune de transfer definitiv.

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