Eddy Gnahore de la Dinamo la FCSB, unul din transferurile verii / Instagram FCSB

Vineri începe noul sezon de Liga 1. Primul meci se va disputa la ora 18:30, Voluntari – Botoşani, iar de la 21:30 FCSB debutează şi ea în noul sezon, într-un meci disputat acasă cu FC Argeş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Iată care sunt cele mai importante transferuri din Liga 1 până în acest moment.

Vineri începe Liga 1. Care sunt cele mai tari transferuri făcute până acum

Eddy Gnahore la FCSB

Mijlocaşul francez Eddy Gnahore (32 de ani) a semnat cu FCSB în această vară, după ce s-a despărţit de Dinamo. Gnahore a jucat 2 ani şi jumătate pentru Dinamo.

Ronny Labonne la FCSB

Ronny Labonne (28 de ani) a semnat cu FCSB. Internaţional al Martinicăi, Labonne a venit din liga a 3-a franceză, de la Caen. FCSB a plătit 100.000 de euro ca să-l transfere. E cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Evoluează pe postul de fundaş dreapta.

Răzvan Sava la Universitatea Craiova

Portarul Răzvan Sava (24 de ani) a fost transferat definitiv de Universitatea Craiova de la Udinese, în schimbul sumei de 2.5 milioane de euro. Este, de altfel, suma la care este cotat portarul de către transfermarkt.com. Sava a evoluat în trecut pentru CFR Cluj. Udinese a plătit tot 2.5 milioane de euro pentru a-l transfera de la formaţia din Gruia.