Dani Coman nu are frică! Cum a prefațat duelul cu FCSB, după ce în sezonul trecut i-a învins tur-retur

FC Argeș a fost revelația sezonului trecut din Liga 1. La revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, piteștenii s-au calificat în play-off și au lăsat pe dinafară FCSB-ului, care juca din postura de campioană en-titre.

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Acum, „vulturii violeți” joacă la București contra roș-albaștrilor în prima etapă a noului sezon, dar Dani Coman nu se teme de formația antrenată de Marius Baciu.

Dani Coman: „Se poate întâmpla orice”

FCSB nu a strălucit la capitolul transferuri până acum, asta deși Gigi Becali anunța cel puțin cinci mutări de calibru, încă de la finalul sezonului precedent.

Gruparea antrenată de Marius Baciu va da piept cu FC Argeș în debutul noului sezon, iar Dani Coman a prefațat duelul contra echipei bucureștene.

„Un început de campionat greu pentru noi, mai ales că jucăm în deplasare, pe terenul FCSB-ului. Sunt convins că, după cele două victorii din sezonul trecut, FCSB nu o să ne mai considere o echipă nou-promovată, ne consideră o echipă bună. Un meci greu, dar deschis oricărui rezultat. Se poate întâmpla orice.