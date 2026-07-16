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Concurență pentru Radu Drăgușin! Fundașul transferat de Fiorentina

Alex Ioniță Publicat: 16 iulie 2026, 20:51

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Concurență pentru Radu Drăgușin! Fundașul transferat de Fiorentina

Instagram @radudragusin3

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Fiorentina l-a transferat pe fundaşul dreapta spaniol în vârstă de 21 de ani Alex Jimenez, de la gruparea engleză Bournemouth, sub formă de împrumut pe un sezon, cu opţiune de transfer definitiv, a anunţat joi clubul din Serie A, prima divizie a campionatului de fotbal al Italiei, citat de Reuters.

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Jimenez a avut 32 de apariţii în toate competiţiile pentru Bournemouth în sezonul trecut, însă fotbalistul spaniol a fost exclus din lot în luna mai, clubul din Premier League luând această decizie în timp ce investiga anumite postări pe reţelele de socializare, legate de jucător.

Fundașul Alex Jimenez a fost transferat de Fiorentina

Bournemouth nu a oferit detalii suplimentare, iar Jimenez nu a răspuns solicitărilor de a comenta situaţia, adresate reprezentanţilor săi la acea vreme, notează agerpres.ro.

Fiorentina nu a dezvăluit detaliile financiare ale tranzacţiei, dar presa italiană şi cea britanică au relatat că opţiunea de cumpărare este în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro (22,88 milioane de dolari).

„ACF Fiorentina anunţă că a achiziţionat, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare, drepturile sportive ale jucătorului Alejandro Jimenez Sanchez de la AFC Bournemouth”, a precizat într-un comunicat clubul italian, care l-a transferat recent pe fundaşul român Radu Drăguşin.

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Jimenez s-a transferat definitiv la Bournemouth de la AC Milan în februarie, după o perioadă iniţială sub formă de împrumut, şi a bifat 31 de apariţii în Premier League în sezonul trecut, marcând un gol.

Format la academia lui Real Madrid, Jimenez s-a transferat la Milan în 2023, înainte de a ajunge la Bournemouth, unde s-a impus ca titular în prima echipă.

Radu Drăgușin, entuziasmat după ce a semnat cu Fiorentina: „A fost o alegere foarte ușoară”. Cine l-a convins

Radu Drăgușin este gata pentru o nouă provocare în cariera sa. Fundașul român a revenit în Serie A, acolo unde a fost împrumutat la Fiorentina de Tottenham. Italienii au plătit 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut, cu clauză de cumpărare în anumite condiții pentru alte 17,5 milioane de euro.

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La câteva zile după ce a fost prezentat oficial, Radu Drăgușin a susținut și o conferință de presă și a dezvăluit că directorul sportiv Fabio Paratici l-a convins foarte repede să accepte oferta celor de la Fiorentina.

„Negocierile din această vară au început cu un telefon de la directorul sportiv Fabio Paratici, pe care îl cunoșteam foarte bine. Faptul că el este aici a facilitat transferul, iar pentru mine a fost mai ușor să aleg această destinație, a influențat decizia mea finală de a veni la Fiorentina.

Vreau să răsplătesc pe teren încrederea pe care a avut-o în mine. Am ales Fiorentina pentru că are un proiect prin care dorește să dezvolte jucătorii și să realizeze lucruri importante. A fost o alegere foarte ușoară.

Toți băieții gândesc la fel: au multă foame de performanță și mult entuziasm. În primul rând vreau să le mulțumesc celor de la Tottenham, pentru că m-au ajutat să cresc atât ca om, cât și ca fotbalist. La Londra am descoperit o realitate diferită față de Italia. Acolo am câștigat un trofeu important, pe care îl voi păstra mereu în suflet.

În iarnă au existat și alte negocieri, este adevărat, iar agentul meu a vrut întotdeauna ce este mai bine pentru mine. Dar, în momentul în care am auzit de interesul Fiorentinei, am decis în doar câteva clipe că aceasta este alegerea potrivită pentru mine. Vreau să fiu un jucător de încredere și să-mi demonstrez valoarea”, a declarat Radu Drăgușin.

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