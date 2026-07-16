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Cu cine joacă CFR Cluj în turul 2 UEFA Conference League

Radu Constantin Publicat: 16 iulie 2026, 21:20

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Cu cine joacă CFR Cluj în turul 2 UEFA Conference League

Jucătorii de la CFR Cluj / Sportpictures

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CFR Cluj şi-a aflat adversarul din turul 2 UEFA Conference League. Alashkert a învins Yelimay Semey şi urmează să îi întâlnească pe ardeleni.

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Adversarul pare să fie unul pe placul celor de la CFR Cluj. Ardeleni s-au mai întâlnit cu armenii de la Alashkert în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League. Atunci, CFR Cluj s-a calificat cu scorul de 7-0 la general, după ce au câștigat cu 2-0 în Armenia și cu 5-0 în Gruia.

CFR Cluj, probleme cu banii

Neluţu Varga avea termen până pe 15 iulie, ora 23:59, să achite suma de 1,5 milioane de euro, ce reprezintă o datorie către ANAF.

Conform fanatik.ro, Neluţu Varga nu a achitat la timp această datorie, astfel că CFR Cluj urmează să fie exclusă din cupele europene. Sancţiunea se va aplica din sezonul viitor.

În această stagiune, CFR Cluj va evolua în turul doi preliminar de Conference League. Clujenii se vor duela cu învingătoarea „dublei” Alashkert – Yelimay Semey.

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Achitarea acestei sume este o cerinţă în procesul de monitorizare post-licenţiere, astfel că ar fi trebuit să se realizeze până pe 15 iulie, cu câteva zile înainte de startul noului sezon de Liga 1.

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