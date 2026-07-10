Mbappe, Kane sau Haaland? Verdictul clar dat de un fost Balon de Aur: „Doar el provoacă teamă!”

Campionatul Mondial din 2026 este mai mult ca oricând scena marilor fotbaliști. În lupta clasamentul golgheterilor sunt câțiva dintre cei mai buni jucători din lume în ultimii ani: Messi și Mbappe sunt primii, cu 8 goluri, urmați apoi de Kane, Haaland sau Dembele.

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Rămas dator față de aceștia, Lamine Yamal are ocazia să arate ce poate în sfertul din această seară, Spania – Belgia, live de la ora 22:00 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Owen îl preferă pe Mbappe

Care este însă cel mai bun jucător în acest moment? Balon de Aur în 2001, Michael Owen explică într-un podcast motivul pentru care Mbappe este la un nivel superior celorlalți.

„Există atacanți centrali foarte eficienți. Am vorbit despre Kane, despre Lewandowski și despre Haaland. Nu te vor dezamăgi niciodată. Vor marca mereu foarte multe goluri. Dar, în meciurile mari, în momentele cu adevărat importante, el poate decide singur un joc.

Dacă ești fundaș central, nu cred că pierzi nopți de somn gândindu-te că urmează să-i marchezi pe jucătorii pe care tocmai i-am menționat. Niciunul dintre ei nu te va depăși prin tehnică. Niciunul nu va trece în viteză pe lângă tine. Niciunul nu îți va provoca teamă.