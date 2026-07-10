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O tânără de 17 ani a murit în Franța, după sărbătoarea calificării în semifinalele Mondialului. Haos și la Londra

Viviana Moraru Publicat: 10 iulie 2026, 12:28

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O tânără de 17 ani a murit în Franța, după sărbătoarea calificării în semifinalele Mondialului. Haos și la Londra

Haos pe străzile din Londra, după Franța - Maroc 2-0/ X

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O tânără de 17 ani a murit în noaptea de joi spre vineri în nordul Franţei, după ce a căzut dintr-un camion în timp ce sărbătorea victoria Franţei contra Marocului (2-0) în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, potrivit pompierilor şi unei surse apropiate anchetei, citate de AFP.

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Potrivit sursei, adolescenta a căzut din spatele camionul în care se urcase pentru a sărbători victoria Franţei. Ea a căzut şi a fost zdrobită, au adăugat pompierii, precizând că a murit pe loc.

O tânără de 17 ani a murit în Franța, după sărbătoarea calificării în semifinalele Mondialului

Şase minori se aflau în apropierea accidentului, iar unul dintre ei, în stare de şoc, a fost internat la spitalul Maubeuge (nordul Franţei), au mai menţionat serviciile de urgenţă.

Franţa a devenit prima semifinalistă a Cupei Mondiale, după ce a învins vineri Marocul cu 2-0, prin golurile marcate de Kylian Mbappe (60) şi Ousmane Dembele (66), ratând şi un penalty, prin Mbappe (28).

Incidente la Londra, după Franța – Maroc 2-0

Ciocniri au izbucnit într-un cartier din centrul Londrei între poliţie şi fani în urma meciului Franţa – Maroc (2-0), din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, iar un ofiţer de poliţie a fost rănit, a anunţat poliţia engleză.

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Incidentele au avut loc pe Edgware Road, o arteră importantă la nord-est de Hyde Park din centrul Londrei, în contextul înfrângerii Marocului în faţa Franţei, potrivit poliţiei.

Imaginile care circulă pe reţelele de socializare arată zeci de oameni adunaţi pe stradă, unii aruncând proiectile asupra poliţiei.

”Un ofiţer de poliţie a fost rănit şi patru persoane au fost arestate în urma tulburărilor de pe Edgware Road”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru presa britanică. ”Forţele de ordine au intervenit iniţial după ce un grup de oameni s-a adunat pe carosabil, blocând traficul. Situaţia a escaladat apoi când indivizii au început să arunce cu sticle şi să declanşeze artificii, moment în care au fost desfăşurate întăriri”, a explicat purtătorul de cuvânt.

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