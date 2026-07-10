O tânără de 17 ani a murit în Franța, după sărbătoarea calificării în semifinalele Mondialului. Haos și la Londra

O tânără de 17 ani a murit în noaptea de joi spre vineri în nordul Franţei, după ce a căzut dintr-un camion în timp ce sărbătorea victoria Franţei contra Marocului (2-0) în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, potrivit pompierilor şi unei surse apropiate anchetei, citate de AFP.

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Potrivit sursei, adolescenta a căzut din spatele camionul în care se urcase pentru a sărbători victoria Franţei. Ea a căzut şi a fost zdrobită, au adăugat pompierii, precizând că a murit pe loc.

O tânără de 17 ani a murit în Franța, după sărbătoarea calificării în semifinalele Mondialului

Şase minori se aflau în apropierea accidentului, iar unul dintre ei, în stare de şoc, a fost internat la spitalul Maubeuge (nordul Franţei), au mai menţionat serviciile de urgenţă.

Franţa a devenit prima semifinalistă a Cupei Mondiale, după ce a învins vineri Marocul cu 2-0, prin golurile marcate de Kylian Mbappe (60) şi Ousmane Dembele (66), ratând şi un penalty, prin Mbappe (28).

Incidente la Londra, după Franța – Maroc 2-0

Ciocniri au izbucnit într-un cartier din centrul Londrei între poliţie şi fani în urma meciului Franţa – Maroc (2-0), din sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din 2026, iar un ofiţer de poliţie a fost rănit, a anunţat poliţia engleză.