Lewis Hamilton și Charles Leclerc au testat noul circuit de la Madrid. Imagini cu piloții Ferrari pe „Madring”

Piloţii Lewis Hamilton şi Charles Leclerc şi-au testat monoposturile Ferrari, joi, pe asfaltul nou-nouţ al circuitului de la Madrid – “Madring”, care debutează în acest sezon în Campionatul Mondial de Formula 1 în calitate de gazdă a Marelui Premiu al Spaniei, programat în perioada 11-13 septembrie, live în Universul Antena.

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“Scuderia”, clasată pe locul secund în campionatul constructorilor, după Mercedes, şi-a prezentat cei doi piloţi oficiali într-o zi de filmare publicitară (“filming day”).

Lewis Hamilton și Charles Leclerc, pe noul circuit de la Madrid

Joi dimineaţă, monegascul Charles Leclerc a devenit primul pilot de Formula 1 care a rulat pe pista madrilenă de 5,416 kilometri, cu două luni înainte de prima cursă, în timp ce starul britanic Lewis Hamilton, septuplu campion mondial, a făcut acest lucru după-amiază.

agora é a vez de Lewis Hamilton usar os 100km disponíveis para conhecer o circuito de Madri pic.twitter.com/PgACZwJiyn https://t.co/ljgZ19MIwT

— Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) July 9, 2026

În prezent, Hamilton se află în plină luptă pentru ceea ce ar fi al optulea său titlu în Marele Circ, ocupând locul al treilea în clasamentul piloţilor, cu 147 de puncte. El îl devansează pe Leclerc (108 puncte), care a câştigat recent Marele Premiu al Marii Britanii de la Silverstone şi ocupă poziţia a patra, în spatele britanicului George Russell (154 puncte) şi al tânărului italian Kimi Antonelli, liderul campionatului (179 puncte).