„Am început să râd”. Zlatan Ibrahimovic nu s-a abținut, după ce a văzut ce a făcut Kylian Mbappe la Mondial

Zlatan Ibrahimovic a reacționat, după ce Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial, în urma victoriei cu 2-0 cu Maroc. Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat golurile victoriei francezilor.
Zlatan Ibrahimovic a recunoscut că a început să râdă atunci când a văzut că Kylian Mbappe este criticat pentru penalty-ul ratat în prima repriză a partidei cu Maroc, de la Boston.
Zlatan Ibrahimovic, reacție fermă despre Kylian Mbappe după Franța – Maroc 2-0
Zlatan Ibrahimovic a subliniat că marii jucători sunt și mai periculoși, după o astfel de fază, în care ratează un penalty. Fostul atacant a subliniat că marocanii nu ar fi trebuit să se bucure atât de mult, după ce Bounou i-a apărat lovitura starului de la Real Madrid, acesta reușind să marcheze spectaculos în minutul 60.
„Am început să râd când am văzut că toată lumea a început să vorbească despre penalty-ul ratat. De ce? Pentru că mai văzusem povestea asta. Marii jucători sunt periculoși. Marii jucători care sunt supărați sunt și mai periculoși.
Marocul a crezut că a schimbat cursul jocului. Portarul lor a apărat penalty-ul, tribunele au explodat de bucurie, iar banca de rezerve a sărbătorit… Dar cea mai mare greșeală pe care o poți face împotriva unui superstar este să crezi că s-a terminat cu el după un moment dificil.
Atunci devine necruțător. L-am urmărit pe Mbappé după penalty-ul ratat. Limbajul corpului său nu s-a schimbat deloc. Fără panică, fără frustrare, fără teamă. Părea un om care hotărâse deja cum se va încheia povestea.
Apoi a marcat. Apoi a oferit o pasă decisivă pentru încă un gol. Apoi Franța s-a calificat în semifinale. Asta fac jucătorii de elită: pedepsesc orice urmă de îndoială”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, pentru FOX Sports, după Franța – Maroc 2-0.
Franța se va duela în semifinalele Mondialului cu învingătoarea partidei Spania – Belgia. Duelul se va disputa azi, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
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