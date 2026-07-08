Ce vedete riscă să rateze semifinalele Cupei Mondiale! Anglia şi Maroc, în capul listei

După aproape o lună în care s-a jucat în fiecare zi, se cunosc toate meciurile din sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026. Totul va începe cu duelul de joi dintre Franţa şi Maroc. Partida va începe la ora 23:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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La ediţia din acest an de la Cupa Mondială, cartonaşele galbene se şterg după faza grupelor şi după faza sferturilor de finală. Asta înseamnă că jucătorii avertizaţi în 16-imi sau optimi stau cu emoţii în privinţa semifinalelor, în cazul în care se califică în careul de aşi.

World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie

17 jucători riscă să fie suspendaţi în semifinalele Cupei Mondiale 2026

După optimile de finală, mai mulţi jucători riscă să fie suspendaţi în cazul în care vor fi avertizaţi în sferturi. În total vorbim de 17 fotbalişti, Anglia şi Maroc fiind echipele cu cei mai mulţi jucători care riscă suspendarea, ambele cu câte 4.

Achraf Hakimi, Jude Bellingham, Declan Rice, Michael Olise sau Ferran Torres se numără printre starurile care riscă să fie suspendate pentru semifinale, în cazul în care echipele lor se vor califica în careul de aşi de la Cupa Mondială 2026.

Lista jucătorilor care riscă suspendarea în semifinalele World Cup 2026