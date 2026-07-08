Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | S-a aflat cine este noul selecţioner al Portugaliei

S-a aflat cine este noul selecţioner al Portugaliei

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 11:45

Comentarii
S-a aflat cine este noul selecţioner al Portugaliei
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Portugalia a părăsit Cupa Mondială 2026, în urma meciului cu Spania, scor 0-1. Imediat după fluierul final, selecţionerul Roberto Martinez a anunţat că a fost ultima lui partidă pe banca naţionalei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portugalia avea deja pregătit numele viitorului selecţioner, pentru că la câteva zile distanţă deja s-a aflat cine preia prima reprezentativă. Este vorba de Jorge Jesus, care va avea un salariu de 4 milioane de euro, iar contractul va fi semnat în această săptămână, anunţă A Bola. Sursa amintită notează că înţelegerea cu Jorge Jesus va fi până în 2030!

Jorge Jesus a fost ultima dată antrenor la Al-Nassr, acolo unde l-a antrenat pe Cristiano Ronaldo. Nu este exclus ca în acest context, fostul star de la Real Madrid să mai onoreze şi alte convocări la naţională, în contextul în care relaţia dintre cei doi este una foarte bună.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Observator
Reacţia unui elev când şi-a aflat notele la Bacalaureat: "La română am luat 8 şi vreau să depun contestaţie"
Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte transmise de Antonela
Fanatik.ro
Postarea de 4 milioane de aprecieri a soției lui Messi după dramaticul Argentina – Egipt 3-2. Cele 5 cuvinte transmise de Antonela
12:28

Mai arbitrează Istvan Kovacs la Mondial? Adrian Porumboiu: “Eu sunt ferm convins”
12:26

Ce vedete riscă să rateze semifinalele Cupei Mondiale! Anglia şi Maroc, în capul listei
12:12

„A fost cu adevărat emoționant!” Klose a dezvăluit că a vorbit cu Messi după ce i-a fost bătut recordul de goluri la World Cup
11:35

Novak Djokovic, savuros după maratonul de 5 ore de la Wimbledon: “Aş vrea şi eu să joc ca Messi”. Toată sala a început să râdă
11:30

„Acord total!” Barcelona s-a mișcat imediat după eliminarea Portugaliei de la Mondial! Ce jucător transferă
11:08

Neluțu Varga a luat decizia în cazul lui Damjan Djokovic, fotbalist acuzat de trucare de meciuri
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 3 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 4 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală 5 Mirel Rădoi îl transferă la Gaziantep pe jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB 6 Yamal și Ronaldo, față în față după fluierul final din Portugalia – Spania. Ce a făcut jucătorul Barcelonei
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român