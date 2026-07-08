S-a aflat cine este noul selecţioner al Portugaliei

Portugalia a părăsit Cupa Mondială 2026, în urma meciului cu Spania, scor 0-1. Imediat după fluierul final, selecţionerul Roberto Martinez a anunţat că a fost ultima lui partidă pe banca naţionalei.

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Portugalia avea deja pregătit numele viitorului selecţioner, pentru că la câteva zile distanţă deja s-a aflat cine preia prima reprezentativă. Este vorba de Jorge Jesus, care va avea un salariu de 4 milioane de euro, iar contractul va fi semnat în această săptămână, anunţă A Bola. Sursa amintită notează că înţelegerea cu Jorge Jesus va fi până în 2030!

Jorge Jesus a fost ultima dată antrenor la Al-Nassr, acolo unde l-a antrenat pe Cristiano Ronaldo. Nu este exclus ca în acest context, fostul star de la Real Madrid să mai onoreze şi alte convocări la naţională, în contextul în care relaţia dintre cei doi este una foarte bună.