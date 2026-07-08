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Mai arbitrează Istvan Kovacs la Mondial? Adrian Porumboiu: “Eu sunt ferm convins”

Radu Constantin Publicat: 8 iulie 2026, 12:28

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Mai arbitrează Istvan Kovacs la Mondial? Adrian Porumboiu: Eu sunt ferm convins

Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial/ Getty Images

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Mai arbitrează Istvan Kovacs vreun meci la Mondial? Arbitrul de 41 de ani nu a fost delegat de FIFA la vreun meci din faza optimilor Campionatului Mondial. Adrian Porumboiu susţine că românul nu a făcut greşeli de arbitraj şi ar merita să oficieze şi un meci din sferturile de finală.

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“Eu nu am o părere bună despre el. Normal, după ce am văzut la Mondial, eu cred că Istvan Kovacs va mai primi un meci la Mondial. Nu se poate. Eu sunt ferm convins că va mai fi delegat. FIFA îi va da meci acum, fie Norvegia – Anglia, fie Argentina – Elveția.

Toată lumea știe că nu am nicio admirație față de el. Sunt ultimul din toți susținătorii lui, din motive personale. Dar la ce am văzut la Mondial, a arbitrat bine. De altfel, am văzut și arbitri buni. Iordanianul acela, scund, clasă de clasă. Chiar l-aș vedea în finală.

Lui Kovacs, dacă nu îi dă acum vreun meci, în finală nu se poate. Sunt niște trepte. Nu poți din două meciuri să ajungi în finală”, a spus Adrian Porumboiu, pentru digisport.ro.

Până acum, Istvan Kovacs a arbitrat două meciuri de la Campionatul Mondial, ambele din faza grupelor: Tunisia – Japonia 0-4 şi Iordania – Argentina 1-3.

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