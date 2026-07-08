„A fost cu adevărat emoționant!” Klose a dezvăluit că a vorbit cu Messi după ce i-a fost bătut recordul de goluri la World Cup

Cel mai bun marcator la Campionatul Mondial înainte de actuala ediției, Miroslav Klose și-a văzut recordul bătut de Leo Messi. Recordul de 16 goluri a stat în picioare timp de 12 ani: ultimul gol al lui Klose la World Cup a fost în celebrul 7-1 contra Braziliei.

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Leo Messi a început actuala ediție a Campionatului Mondial cu 13 goluri, iar acum a dus recordul până la 21 de reușite! Și mai are cel puțin meciul cu Elveția din sferturi pentru a-l îmbunătăți și pentru a punct în clasamentul golgheterilor la actuala ediție.

Klose a vorbit cu Messi după ce a căzut recordul

Miro Klose, cel care în prezent este antrenor la Nurenberg, a revenit la antrenamente pentru presezon și a ajuns în fața presei pentru prima dată în această vară. Una dintre întrebări a fost, desigur, legată de recordul bătut de Leo Messi. Klose a dezvăluit că a vorbit cu acesta direct după dubla argentinianului cu Austria.

„Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, mi-a fost coleg la Lazio și încă ținem legătura destul de des. După ce Messi mi-a egalat recordul de goluri marcate la Cupa Mondială, el a pus la cale o discuție între mine și Leo. A fost un moment cu adevărat emoționant.

Eu și Messi ne-am întâlnit, evident, de câteva ori pe teren. De fiecare dată a fost ceva special și a existat mult respect între noi. Dar acel apel a fost prima ocazie în care am putut să stăm mai mult de vorbă, departe de teren. Mi-a spus că îmi va trimite un tricou cu autograf.