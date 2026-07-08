„A fost cu adevărat emoționant!” Klose a dezvăluit că a vorbit cu Messi după ce i-a fost bătut recordul de goluri la World Cup

Cel mai bun marcator la Campionatul Mondial înainte de actuala ediției, Miroslav Klose și-a văzut recordul bătut de Leo Messi. Recordul de 16 goluri a stat în picioare timp de 12 ani: ultimul gol al lui Klose la World Cup a fost în celebrul 7-1 contra Braziliei.
Leo Messi a început actuala ediție a Campionatului Mondial cu 13 goluri, iar acum a dus recordul până la 21 de reușite! Și mai are cel puțin meciul cu Elveția din sferturi pentru a-l îmbunătăți și pentru a punct în clasamentul golgheterilor la actuala ediție.
Klose a vorbit cu Messi după ce a căzut recordul
Miro Klose, cel care în prezent este antrenor la Nurenberg, a revenit la antrenamente pentru presezon și a ajuns în fața presei pentru prima dată în această vară. Una dintre întrebări a fost, desigur, legată de recordul bătut de Leo Messi. Klose a dezvăluit că a vorbit cu acesta direct după dubla argentinianului cu Austria.
„Selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, mi-a fost coleg la Lazio și încă ținem legătura destul de des. După ce Messi mi-a egalat recordul de goluri marcate la Cupa Mondială, el a pus la cale o discuție între mine și Leo. A fost un moment cu adevărat emoționant.
Eu și Messi ne-am întâlnit, evident, de câteva ori pe teren. De fiecare dată a fost ceva special și a existat mult respect între noi. Dar acel apel a fost prima ocazie în care am putut să stăm mai mult de vorbă, departe de teren. Mi-a spus că îmi va trimite un tricou cu autograf.
Pentru mine, Lionel Messi este cel mai bun jucător din toate timpurile. Felicitări, campionule! Nu am absolut nicio problemă cu asta. Recordul urma să fie doborât la un moment dat, așa că mă bucur că Messi este cel care a reușit. Sunt și am fost mereu un mare fan al lui Messi” a declarat Miroslav Klose, conform site-ului oficial Bundesliga.
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