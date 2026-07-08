De 22 de ani nu s-a mai întâmplat asta! Performanţa notabilă a Europei la Cupa Mondială 2026

Şase ţări europene vor disputa sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Este cel mai mare număr de selecţionate UEFA la o Cupă Mondială organizată în afara Europei din 1994 încoace.

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Dominaţie europeană. Marţi seara, Elveţia a eliminat Columbia (0-0, 4-3 la lovituri de departajare), calificându-se astfel în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Odată cu calificarea obţinută de „Nati”, Europa are astfel şase reprezentanţi din opt în sferturile de finală.

World Cup 2026 se vede exclusiv pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Marea finală va avea loc pe 19 iulie

6 naţionale din Europa s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2026

Conform Opta, este vorba despre cel mai mare număr de naţiuni europene ajunse în această fază a unei Cupe Mondiale organizate în afara Europei începând din 1994.

În 1994, în SUA, printre sfertfinaliste s-a numărat şi România, învinsă la lovituri de departajare de Suedia. Celelalte sferturi au fost atunci Italia – Spania 2-1, Olanda – Brazilia 2-3 şi Bulgaria – Germania 2-1.