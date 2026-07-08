Corvinul Hunedoara, un nou transfer. Cine este Mihajlo Ivancevic

Corvinul Hunedoara speră să facă faţă în Liga 1 şi a demarat o campanie de achiziţii importantă. După ce l-au prezentat pe Emmanuel Yeboah, acum un alt nume este trecut pe lista de achiziţii. Este vorba de Mihajlo Ivancevic (27 de ani).

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Fundaşul central este cotat la 400.000 de euro, iar ultimul club la care a activat este Lyngby BK.

„Joacă bine cu ambele picioare și stă foarte bine la capitolele tehnică și tactică. A petrecut ultimii cinci ani jucând în Scandinavia, la echipe din Danemarca și Norvegia, campionate cunoscute pentru un fotbal bazat pe forță fizică”, astfel este prezentat jucătorul de oficialii Corvinului.

Pe lângă Lyngby BK, Mihajlo Ivancevic a mai evoluat pentru Odense BK, Odd, Spartak Subotica, Proleter și FK Brodarac.