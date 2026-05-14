„Cea mai mare minge de fotbal din lume” va fi prezentă la World Cup! Va intra în Guinness Book

Massachusetts Port Authority (Massport), autoritatea responsabilă cu dezvoltarea infrastructurii de transport din statul american, a anunțat că va construi cea mai mare minge de fotbal din lume.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Intră în Cartea Recordurilor
Massport spune că mingea va instalată în estul Boston-ului, la Piers Park II, în perioada 12-18 iunie. De asemenea, va fi organizat un eveniment special pentru comunitatea locală pe 13 iunie.
Cireașa de pe tort va fi mingea care va fi construită cu un diametru de mai bine de 13 metri. Astfel, ea va depăși recordul mingii afișate la Doha Bank în 2013, iar Guinness Book va omologa recordul.
„Suntem mândri să primim întreaga lume la Boston, în timp ce Massachusetts se pregătește să găzduiască meciuri de la FIFA World Cup 2026 și să prezinte atracțiile unice și comunitățile primitoare care fac din statul nostru un loc atât de special de vizitat.
Aducerea acestei instalații emblematice în estul orașului Boston le oferă oamenilor oportunitatea de a se reuni, de a se bucura de zona vibrantă de pe malul apei și de priveliștile spectaculoase asupra orașului, dar și de a împărtăși entuziasmul generat de Cupa Mondială” spune CEO-ul Massport, Rich Davey.
