Home | Tenis | Bilanțul Soranei Cîrstea după parcursul fantastic de la Roma! Ce loc va ocupa în clasamentul WTA și ce bani va încasa

Bilanțul Soranei Cîrstea după parcursul fantastic de la Roma! Ce loc va ocupa în clasamentul WTA și ce bani va încasa

Daniel Işvanca Publicat: 14 mai 2026, 17:52

Comentarii
Bilanțul Soranei Cîrstea după parcursul fantastic de la Roma! Ce loc va ocupa în clasamentul WTA și ce bani va încasa

Sorana Cîrstea / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea s-a oprit joi în semifinalele Mastersului de la Roma, fiind învinsă pentru a treia oară în acest an de Coco Gauff. Românca a reușit totuși un parcurs impresionant la Foro Italico, ce se va reflecta și în clasamentul mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sportiva noastră va înregistra o urcare în ierarhia WTA, iar suma de bani cu care va pleca din capitala Italiei este, de asemenea, una impresionantă.

Sorana Cîrstea a încasat o mică avere pentru parcursul de la WTA Roma

Sorana Cîrstea nu a reușit nici de această dată să treacă de Coco Gauff, dar va rămâne cu un parcurs fantastic la Foro Italico, acolo unde a ajuns până în faza semifinalelor.

Prezența în penultimul act al competiției i-a adus româncei în conturi suma de €289,115, dar și 390 de puncte care o vor ajuta să urce în ierarhia WTA la simplu.

Luni, când va fi publicat noul clasament WTA, Sorana Cîrstea va ajunge pe locul 21 în ierarhia mondială, adică își va egala cea mai bună clasare din carieră, atinsă în august 2013.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia salvatorului care l-a găsit pe Alexandru: Era ultima misiune în zona respectivă. Credeam că e o pungă
Observator
Mărturia salvatorului care l-a găsit pe Alexandru: Era ultima misiune în zona respectivă. Credeam că e o pungă
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
Fanatik.ro
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
18:41

Rapid l-a vizitat pe legendarul Rică Răducanu, după ce fostul mare portar al giuleştenilor a împlinit 80 de ani!
18:40

Bogdan Andone, discurs sincer înaintea meciului cu Rapid: „Suntem cei mai mari proști, începând cu mine”
18:39

Motivul pentru care Florentino Perez vrea alegeri pentru șefia Realului: 1,57 miliarde de euro
18:22

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Au început negocierile pentru aducerea vârfului din Premier League
18:18

VideoStories from the cities: Boston. Povestea oraşului unde istoria şi noul se îmbină perfect
18:13

„Cea mai mare minge de fotbal din lume” va fi prezentă la World Cup! Va intra în Guinness Book
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă