Bilanțul Soranei Cîrstea după parcursul fantastic de la Roma! Ce loc va ocupa în clasamentul WTA și ce bani va încasa

Sorana Cîrstea s-a oprit joi în semifinalele Mastersului de la Roma, fiind învinsă pentru a treia oară în acest an de Coco Gauff. Românca a reușit totuși un parcurs impresionant la Foro Italico, ce se va reflecta și în clasamentul mondial.

Sportiva noastră va înregistra o urcare în ierarhia WTA, iar suma de bani cu care va pleca din capitala Italiei este, de asemenea, una impresionantă.

Sorana Cîrstea a încasat o mică avere pentru parcursul de la WTA Roma

Sorana Cîrstea nu a reușit nici de această dată să treacă de Coco Gauff, dar va rămâne cu un parcurs fantastic la Foro Italico, acolo unde a ajuns până în faza semifinalelor.

Prezența în penultimul act al competiției i-a adus româncei în conturi suma de €289,115, dar și 390 de puncte care o vor ajuta să urce în ierarhia WTA la simplu.

Luni, când va fi publicat noul clasament WTA, Sorana Cîrstea va ajunge pe locul 21 în ierarhia mondială, adică își va egala cea mai bună clasare din carieră, atinsă în august 2013.