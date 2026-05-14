Marele vis al Soranei Cîrstea, după ce a fost eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff!

Sorana Cîrstea (36 de ani) mărturisea că visează să intre în top 20 în ultimul ei an ca jucătoare profesionistă de tenis. Sorana a făcut un turneu excepţional la Roma, acolo unde a fost eliminată de Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA), scor 4-6, 3-6.

Aflată în prezent pe locul 27 mondial, Sorana Cîrstea va urca până pe locul 21 atunci când va fi dat publicităţii noul clasament WTA.

Şansele de a intra în top 20 sunt foarte mari, având în vedere că urmează turnee la care jucătoarea din România nu va trebui să apere puncte.

289.115 de euro este suma pe care o va încasa Sorana Cîrstea pentru accederea în semifinalele turneului de 1.000 de puncte de la Roma. Sorana va primi şi 400 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea a câştigat circa 11.5 milioane de dolari din tenis. Românca a anunţat că se va retrage la finalul acestui an competiţional. Ea preciza că un titlu la Roma ar fi făcut-o să reconsidere decizia. Cea mai bună poziţie în clasament pentru “Sori” a fost locul 21, pe care îl va egala atunci când va apărea noul clasament WTA. O eventuală intrare în top 20, ultimul mare obiectiv al carierei pentru Sorana Cîrstea, ar încununa prestaţiile formidabile ale româncei din ultima perioadă.