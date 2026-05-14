Home | Tenis | Marele vis al Soranei Cîrstea, după ce a fost eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff!

Marele vis al Soranei Cîrstea, după ce a fost eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff!

Bogdan Stănescu Publicat: 14 mai 2026, 17:50

Comentarii
Marele vis al Soranei Cîrstea, după ce a fost eliminată în semifinale la Roma de Coco Gauff!

Sorana Cîrstea, într-un meci jucat la turneul de la Roma / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sorana Cîrstea (36 de ani) mărturisea că visează să intre în top 20 în ultimul ei an ca jucătoare profesionistă de tenis. Sorana a făcut un turneu excepţional la Roma, acolo unde a fost eliminată de Coco Gauff (22 de ani, locul 4 WTA), scor 4-6, 3-6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aflată în prezent pe locul 27 mondial, Sorana Cîrstea va urca până pe locul 21 atunci când va fi dat publicităţii noul clasament WTA.

Sorana Cîrstea visează să intre în top 20 mondial

Şansele de a intra în top 20 sunt foarte mari, având în vedere că urmează turnee la care jucătoarea din România nu va trebui să apere puncte.

289.115 de euro este suma pe care o va încasa Sorana Cîrstea pentru accederea în semifinalele turneului de 1.000 de puncte de la Roma. Sorana va primi şi 400 de puncte WTA.

Sorana Cîrstea a câştigat circa 11.5 milioane de dolari din tenis. Românca a anunţat că se va retrage la finalul acestui an competiţional. Ea preciza că un titlu la Roma ar fi făcut-o să reconsidere decizia. Cea mai bună poziţie în clasament pentru “Sori” a fost locul 21, pe care îl va egala atunci când va apărea noul clasament WTA. O eventuală intrare în top 20, ultimul mare obiectiv al carierei pentru Sorana Cîrstea, ar încununa prestaţiile formidabile ale româncei din ultima perioadă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia salvatorului care l-a găsit pe Alexandru: Era ultima misiune în zona respectivă. Credeam că e o pungă
Observator
Mărturia salvatorului care l-a găsit pe Alexandru: Era ultima misiune în zona respectivă. Credeam că e o pungă
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
Fanatik.ro
Încă un club de tradiţie din SuperLiga, aproape de intrarea în insolvenţă! Planul de redresare, respins în instanţă. Exclusiv
18:41

Rapid l-a vizitat pe legendarul Rică Răducanu, după ce fostul mare portar al giuleştenilor a împlinit 80 de ani!
18:40

Bogdan Andone, discurs sincer înaintea meciului cu Rapid: „Suntem cei mai mari proști, începând cu mine”
18:39

Motivul pentru care Florentino Perez vrea alegeri pentru șefia Realului: 1,57 miliarde de euro
18:22

Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Au început negocierile pentru aducerea vârfului din Premier League
18:18

VideoStories from the cities: Boston. Povestea oraşului unde istoria şi noul se îmbină perfect
18:13

„Cea mai mare minge de fotbal din lume” va fi prezentă la World Cup! Va intra în Guinness Book
Vezi toate știrile
1 Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon 2 VIDEOCristi Chivu, gest de mare modestie la ceremonia de decernare a trofeului! Ce a făcut antrenorul român 3 Robert Lewandowski a spus ”DA”! Atacantul Barcelonei va primi un salariu anual de 90 de milioane de euro 4 “Vreau să subliniez asta”. Ce a spus preşedintele lui Inter despre Cristi Chivu, după eventul reuşit 5 Decizia radicală luată de Sorana Cîrstea la Roma, chiar la miezul nopţii 6 Ce gafă a putut face Emil Boc, după ce U Cluj a fost învinsă dramatic de Univ. Craiova în finala Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Nou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezonNou antrenor în Liga 1. Mutarea va fi oficializată la final de sezon
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectăOpriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă