Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil - Antena Sport

La ediția Cupei Mondiale din 1982, a avut loc un moment pe care multă lume îl consideră și azi drept cel mai rușinos din istoria turneelor finale. Aflată la prima (și totodată ultima, până azi) ei participare la marea întrecere planetară, naționala din Kuwait câștigase multă simpatie după meciul de debut în Spania, un 1-1 cu Cehoslovacia faimosului Panenka.
Aflată într-o grupă din care mai făceau parte Franța și Anglia, selecționata antrenată de faimosul brazilian Carlos Alberto Parreira începuse să spere chiar la calificarea în faza următoare. Kuwait avea o generație excelentă în acei ani. „Eram compleți pe toate fronturile: pregătire, tehnică, suporteri, presă”, povestea, peste ani, căpitanul Saad Al-Houti.
Un meci aparent liniștit, care nu anunța nimic
Pe 21 iunie 1982, Kuwait a întâlnit Franța lui Platini, la Valladolid. O victorie a selecționatei din Golf, echivalentă cu calificarea în faza următoare, le-ar fi adus jucătorilor o primă fabuloasă, de 200.000 de dolari. Speranțe erau, mai ales că francezii pierduseră primul meci la Mondial, 1-3 contra Angliei.
Dar, cu o echipă formată 100% din jucători din liga din Kuwait, echipa lui Carlos Alberto Parreira n-a ținut pasul. În minutul 48, „cocoșii” conduceau deja cu 3-0, după golurile lui Genghini, Platini și Six. Abdullah Al-Buloushi a marcat pentru Kuwait, în minutul 75, însă prea puțin și prea târziu. Meciul se îndrepta spre o victorie calmă și firească a Franței.
Momentul ireal în care prințul și-a scos echipa de pe teren!
Apoi, însă, a venit minutul 80, când Alain Giresse a marcat din nou pentru Franța. Golul, aparent corect, i-a scos din minți pe cei din Kuwait, care au acuzat că s-au oprit din cauza unui fluier din tribune! Arbitrul Myroslav Stupar i-a ignorat și a validat reușita francezilor, moment în care staff-ul din Kuwait l-a înconjurat pe centralul din Uniunea Sovietică.
Din tribune, prințul Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, care era și președintele Federației, a făcut un gest uluitor: le-a transmis jucătorilor să iasă de pe teren, în semn de protest. Mai mult, a coborât de la locul său și s-a dus direct pe gazon, alături de cei trei bodyguarzi ai săi, ca să-i ceară socoteală arbitrului! Influența prințului era uriașă, chiar și în Europa. „Știți ce a făcut Guardia Civil (n.a. – jandarmeria spaniolă), care era pe teren, când prințul a coborât? S-a dat la o parte și l-a lăsat să treacă!”, și-a amintit Alain Giresse.
De necrezut, arbitrul a anulat golul „problemă”
Incredibil, presiunea pusă de prințul Fahad și oamenii săi a dat rezultate. După circa zece minute de parlamentări, arbitrul Stupar a anulat golul Franței! Selecționerul cocoșilor, Michel Hidalgo, a cerut explicații, doar că poliția spaniolă, de această dată la datorie, l-a împiedicat să ajungă aproape de central.
Până la urmă, Franța a mai marcat o dată, în minutul 89, prin Bossis, iar meciul s-a încheiat cu 4-1 pentru europeni. În semn de protest față de ceea ce se întâmplase, antrenorul Hidalgo nu a mai venit la tradiționala conferință de presă.
Sancțiunile și explicația prințului
După meci, au venit, evident, și sancțiunile. Arbitrul din Uniunea Sovietică a fost suspendat și a dispărut din fotbalul internațional. Prințul Fahad, de la care a pornit toată nebunia, a primit o amendă modică pentru banii lui: 10.000 de dolari.
„Când am făcut semnul cu mâna, poate că a părut că le transmiteam jucătorilor să iasă de pe teren. Dar, de fapt, mesajul meu era să nu plece nimeni până când nu ajung eu acolo”, s-a scuzat prințul din Kuwait. Fahad a continuat să conducă sportul din Kuwait până în 1990, când a fost ucis, la doar 44 de ani, în timpul invaziei Irakului în țara sa.
-
Kuwait a pierdut și ultimul meci din grupă, 0-1 cu Anglia, și a fost eliminată din competiție.
-
În 1988, cu doi ani înainte să înceteze din viață, prințul Fahad l-a invitat pe Michel Platini în Kuwait la un meci demonstrativ, în semn de scuze pentru ce s-a întâmplat în 1982.
-
135 e locul pe care Kuwait îl ocupă azi în clasamentul FIFA.
- Vincenzo Montella, decizie importantă cu 44 de zile înaintea barajului cu România
- Răzvan Burleanu, mesaj tranşant despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu!
- “E ca un leu în cuşcă” Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu!
- Emoții pentru Germania înainte de Cupa Mondială. Marc-Andre ter Stegen, incert pentru turneul final
- FRF a făcut anunțul! Când se pun în vânzare biletele pentru semifinala barajului cu Turcia și cât costă un tichet