Cel mai rușinos moment din istoria Cupei Mondiale: prințul care a intrat pe teren și a anulat Franței un gol valabil - Antena Sport

La ediția Cupei Mondiale din 1982, a avut loc un moment pe care multă lume îl consideră și azi drept cel mai rușinos din istoria turneelor finale. Aflată la prima (și totodată ultima, până azi) ei participare la marea întrecere planetară, naționala din Kuwait câștigase multă simpatie după meciul de debut în Spania, un 1-1 cu Cehoslovacia faimosului Panenka.

Aflată într-o grupă din care mai făceau parte Franța și Anglia, selecționata antrenată de faimosul brazilian Carlos Alberto Parreira începuse să spere chiar la calificarea în faza următoare. Kuwait avea o generație excelentă în acei ani. „Eram compleți pe toate fronturile: pregătire, tehnică, suporteri, presă”, povestea, peste ani, căpitanul Saad Al-Houti.

Un meci aparent liniștit, care nu anunța nimic

Pe 21 iunie 1982, Kuwait a întâlnit Franța lui Platini, la Valladolid. O victorie a selecționatei din Golf, echivalentă cu calificarea în faza următoare, le-ar fi adus jucătorilor o primă fabuloasă, de 200.000 de dolari. Speranțe erau, mai ales că francezii pierduseră primul meci la Mondial, 1-3 contra Angliei.

Dar, cu o echipă formată 100% din jucători din liga din Kuwait, echipa lui Carlos Alberto Parreira n-a ținut pasul. În minutul 48, „cocoșii” conduceau deja cu 3-0, după golurile lui Genghini, Platini și Six. Abdullah Al-Buloushi a marcat pentru Kuwait, în minutul 75, însă prea puțin și prea târziu. Meciul se îndrepta spre o victorie calmă și firească a Franței.