Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma
EXCLUSIV

Marea problemă a naționalei României înainte de barajul cu Turcia. Mircea Lucescu a dat alarma

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 15:21

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia

România este la o lună și jumătate distanță de semifinala barajului pentru Mondial contra Turciei, iar Mircea Lucescu și staff-ul său au o mare problemă înainte de partida de pe Beșiktaș Park, postul de goalkeeper. Selecționerul poate convoca în acest moment un singur portar care are și meciuri în picioare, dar care are și experiența naționalei, iar acela e Ionuț Radu.

Barajul României pentru Campionatul Mondial se apropie, iar Mircea Lucescu și secunzii săi au început deja să se gândească la lotul care va fi adus pentru meciul cu Turcia de pe 26 martie. Staff-ul tehnic are însă incertitudini cu privire la postul de portar, unde în momentul de față există o singură soluție viabilă, și anume Ionuț Radu.

Postul de portar problema lui Lucescu

Potrivit informațiilor Antena Sport, cei de pe bancă au intrat în alertă, iar un motiv important este cel legat de ieșirea din circuitul FCSB-ului a lui Ștefan Târnovanu. Goalkeeper-ul de bază al campioanei a fost înlocuit de Gigi Becali din primul 11 cu Matei Popa, un jucător de 18 ani care îi ajută pe roș-albaștri să îndeplinească regula Under-21.

Evident, la cum arată lucrurile în prezent, Ionuț Radu urmează să fie titular la baraj fără nicio discuție, însă e posibil să fie o problemă dacă goalkeeper-ul lui Celta Vigo va acuza probleme medicale. De aceea, s-a instaurat panica în staff-ul lui Lucescu, care a început să se reorienteze.

Din portarii care au mai fost în trecut în vizorul lui Lucescu, Răzvan Sava a ieșit din schemă la Udinsese, iar Florin Niță, portarul de EURO, este liber de contract din vară încoace. Astfel, singurul care încă este om de bază la echipa sa din cei care au mai fost convocați este Marian Aioani, deși la el se pune o altă problemă. Fotbalistul care apără buturile formației de sub Podul Grant n-a debutat încă la echipa națională, astfel că nu are experiența unor meciuri sub “tricolor”, mai ales că urmează să fie vorba de un baraj cu o miză imensă.

Un nume interesant care a fost adus în discuție de Mircea Lucescu și de secunzii săi în vedea unei convocări a fost cel al lui Cosmin Dur-Bozoancă, portarul Oțelului. Selecționerul l-a trimis pe secundul său, Ionel Gane, la partida gălățenilor cu FCSB, pentru a-l urmări pe goalkeeper, însă există șanse ca cele patru goluri primite să conteze în judecata staff-ului.

În momentul de față, pare evident că doi dintre cei trei portari care vor fi convocați pentru baraj vor fi Radu și Aioani, însă rămâne de văzut cine va fi al treilea. Există posibilitatea ca staff-ul să nu țină cont de lipsa de meciuri a lui Târnovanu și să îl aducă tot pe el, caz în care ar fi replicat lotul pe care l-a alcătuit Lucescu la ultima acțiune a României, cea din preliminariile pentru Mondial în care a dat peste Bosnia și San Marino.

Cine a apărat poarta României în cele opt meciuri din preliminariile pentru Mondial

  • Etapa 1, Bosnia & Herțegovina: Niță
  • Etapa 2, San Marino: Moldovan
  • Etapa 3, Austria: Moldovan
  • Etapa 4, Cipru: Moldovan
  • Etapa 5, Cipru: Moldovan
  • Etapa 6, Austria: Radu
  • Etapa 7, Bosnia & Herțegovina: Radu
  • Etapa 8, San Marino: Târnovanu
Doi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vieDoi soţi captivi într-un vehicul electric care a luat foc în Crângaşi. Femeia a murit arsă de vie
