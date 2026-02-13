Cum arată topul favoritelor la câștigarea CM 2026, cu 4 luni înainte de startul competiției - Antena Sport

Mai sunt aproximativ patru luni până la startul Campionatului Mondial de fotbal, competiție transmisă în Universul Antena. Argentina va începe turneul din postura de campioană en-titre, dar prezența lui Messi nu este încă o certitudine.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bookmakerii au anunțat care este clasamentul favoritelor pentru turneul final din această vară și ce procent deține fiecare pentru câștigarea celui mai important trofeu din fotbal.

Argentine rămâne marea favorită la câștigarea CM 2026

Campionatul Mondial din această vară va fi principala atracție din sport, competiția fiind așteptată cu sufletul la gură de către suporterii din lumea întreagă.

Bookmakerii au anunțat cum stau cotele pentru cucerirea trofeului cu patru luni înainte de primul meci. Argentina, cea care a ieșit triumfătoare în Qatar, rămâne cu cele mai mari șanse la câștigarea competiției, cu un procent de 14%.

A doua în acest clasament este Spania, cu 11%, la egalitate cu Franța. Brazilia lui Carlo Ancelotti are șanse de 10% să câștige acest trofeu, iar Portugalia 8%.