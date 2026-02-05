"E ca un leu în cuşcă" Cele mai noi detalii despre starea de sănătate a selecţionerului Mircea Lucescu! - Antena Sport

Surse din apropierea selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) au dezvăluit că tehnicianul român se simte mai bine.

Mai mult, apropiaţii lui Mircea Lucescu infirmă informaţiile potrivit cărora selecţionerul ar urma să se deplaseze de urgenţă în străinătate.

Detalii despre starea lui Mircea Lucescu: “Nu se pune problema unor afecţiuni care să nu îi permită să îşi continue activitatea”

„Lucescu este ca un leu în cușcă, abia așteaptă să iasă din spital. Se plimbă prin cameră non-stop, i-a revenit energia, ține permanent legătura cu cei din Federație și abia așteaptă să revină pe teren. Există o șansă să fie externat chiar mâine.

Nu s-a pus niciodată problema unui avion care să îl ducă de urgență în străinătate. Au fost niște știri total exagerate, care mai mult i-au speriat pe apropiați, aceștia sunând pentru a se interesa de starea lui. Nu a existat niciun moment grav.

Sistemul imunitar scăzut a fost principala problemă. În acest moment, starea de sănătate este din ce în ce mai bună și nu se pune problema unor afecțiuni grave care să nu îi permită să își continue activitatea. Este bine și îl așteptăm să se întoarcă în forță și să se ocupe de meciul cu Turcia”, au declarat surse apropiate de Mircea Lucescu, citate de fanatik.ro.