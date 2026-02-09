Răzvan Burleanu, mesaj tranşant despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu! - Antena Sport

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că a discutat din nou cu selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), înainte ca acesta să fie externat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia nu s-a schimbat, o decizie privind continuarea sau nu a lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei urmând să fie luată până pe 20 februarie.

Răzvan Burleanu, despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei: “Până la 20 februarie trebuie să luăm o decizie fermă”

Răzvan Burleanu a spus tranşant că nu a luat legătura cu niciun posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu. Preşedintele FRF a subliniat că nu a contactat niciodată un alt antrenor cât timp naţionala a avut un selecţioner în funcţie.

“Domnul Lucescu urmează să se deplaseze în afara țării pentru o a doua opinie medicală, astfel încât până pe 20 februarie să putem să luăm o decizie, în ceea ce privește posibilitatea domnului Lucescu de a continua să stea pe banca tehnică a echipei naționale, pentru meciurile din luna martie.

(n.r. Mircea Lucescu v-a spus că este ceva grav sau ceva trecător?) Nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar ceea ce pot să vă spun este că astăzi (n.r.: luni, 9 februarie) domnul Lucescu se simțea foarte bine.