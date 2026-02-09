Răzvan Burleanu, mesaj tranşant despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu! - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Burleanu, mesaj tranşant despre posibila înlocuire a lui Mircea Lucescu!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 februarie 2026, 17:48

Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu / Profimedia Images

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a transmis că a discutat din nou cu selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), înainte ca acesta să fie externat.

Situaţia nu s-a schimbat, o decizie privind continuarea sau nu a lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei urmând să fie luată până pe 20 februarie.

Răzvan Burleanu, despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naţionalei: “Până la 20 februarie trebuie să luăm o decizie fermă”

Răzvan Burleanu a spus tranşant că nu a luat legătura cu niciun posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu. Preşedintele FRF a subliniat că nu a contactat niciodată un alt antrenor cât timp naţionala a avut un selecţioner în funcţie.

“Domnul Lucescu urmează să se deplaseze în afara țării pentru o a doua opinie medicală, astfel încât până pe 20 februarie să putem să luăm o decizie, în ceea ce privește posibilitatea domnului Lucescu de a continua să stea pe banca tehnică a echipei naționale, pentru meciurile din luna martie.

(n.r. Mircea Lucescu v-a spus că este ceva grav sau ceva trecător?) Nu pot să vă dau foarte multe detalii, dar ceea ce pot să vă spun este că astăzi (n.r.: luni, 9 februarie) domnul Lucescu se simțea foarte bine.

Însă, ținând cont de vârsta dumnealui și de toată această experiență medicală prin care a fost nevoit să treacă și pentru a se simți mult mai încrezător, atunci are nevoie să apeleze și la a doua opinie medicală.

Împreună am agreat că până la 20 februarie trebuie să luăm o decizie fermă, că vom avea un selecționer care va fi în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri extrem de importante de la naționala României.

“Nu a existat nicio discuție cu vreun alt antrenor”

Toți selecționerii cu care am lucrat la FRF știu foarte bine că nu am discutat cu vreun alt selecționer cât timp actualul antrenor era în exercițiu pentru a-și îndeplini obiectivul sau era sub contract.

Nu a existat nicio discuție cu vreun alt antrenor. Toate aceste discuții vor avea loc după 20 februarie, dacă domnul Lucescu nu va putea să stea pe bancă.

Nu s-a vorbit niciodată de numele unui viitor selecționer. Ne-am preocupat pe aceste meciuri.

Prioritatea noastră de la Federația Română de Fotbal este starea domnului Lucescu, deoarece meciurile de la o echipă națională sunt total diferite de meciurile de la echipele de club, prin stres și tensiune!

Și noi, dar și el, vrem să fim siguri că nu vom avea surprize neplăcute”, a declarat Răzvan Burleanu.

Mircea Lucescu a fost externat din spital

Mircea Lucescu a fost externat din spital în cursul zilei de luni. În ultima perioadă, “Il Luce” a avut mai multe probleme de sănătate, dar a anunţat încă din urmă cu câteva zile că totul este bine şi că s-a exagerat în legătură cu starea sa de sănătate.

Selecţionerul României a fost internat la Spitalul Universitar din Bucureşti de trei ori în ultimele trei săptămâni, ceea ce a ridicat multe semne de întrebare în legătură cu prezenţa sa pe banca României la semifinala barajului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, din luna martie.

România dispută pe 26 martie, de la ora 19:00, semifinala barajului pentru World Cup 2026, cu Turcia, în deplasare, pe stadionul lui Beşiktaş. Tricolorii vor fi şi ei susţinuţi în tribune de 2.130 de fani. Toate biletele destinate suporterilor români s-au epuizat în 20 de secunde, fiind vândute prin platforma de ticketing a FRF. Învingătoarea meciului Turcia – România va întâlni învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

