Vincenzo Montella, decizie importantă cu 44 de zile înaintea barajului cu România - Antena Sport

Vincenzo Montella, decizie importantă cu 44 de zile înaintea barajului cu România

Daniel Işvanca Publicat: 10 februarie 2026, 16:33

Vincenzo Montella / Profimedia

Sunt 44 de zile până la semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, dintre Turcia și România. Suporterii tricolori au avut nevoie de câteva secunde pentru a epuiza biletele puse la dispoziție de FRF, iar în Turcia sunt, de asemenea, mișcări de trupe.

Vincenzo Montella pregătește deja duelul de la Istanbul contra selecționatei pregătite de Mircea Lucescu și a luat o decizie importantă înaintea marelui meci.

Vincenzo Montella pregătește deja meciul cu România

Campionatul Mondial este un obiectiv la care suporterii români visează deja de aproape 28 de ani, iar semifinala barajului cu Turcia va fi una infernală, mai ales că se joacă la Istanbul.

Vincenzo Montella a început deja pregătirea meciului și a luat decizia de a călători în Europa pentru a discuta cu toți jucătorii pe care se va baza la acest joc. Prima oprire a italianului a avut loc în țara sa natală: Italia. Acolo, acesta a fost la Torino pentru a discuta cu Kenan Yildiz.

Va urma o deplasare la Milano, unde va discuta cu Hakan Calhanoglu, apoi, selecționerul Turciei va poposi la Madrid, acolo unde se va întâlni cu Arda Guler.

