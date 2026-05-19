Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 6:53

Convocarea lui Neymar a provocat isterie în Brazilia! Carlo Ancelotti, întrerupt în timpul conferinţei de presă

Carlo Ancelotti, la conferinţa de presă, după ce a anunţat convocarea lui Neymar / Profimedia

Neymar a fost convocat la naţionala Braziliei de către Carlo Ancelotti şi va fi prezent la Cupa Mondială 2026. Starul lui Santos a aşteptat cu sufletul la gură acest moment, iar acum poate răsufla uşurat, urmând să se afle în lotul Braziliei în Statele Unite, Canada şi Mexic.

La fel cum se întâmplă la fiecare turneu final, anunţarea lotului a fost un eveniment de interes naţional. Acum, cu semnul întrebării în privinţa lui Neymar, conferinţa lui Carlo Ancelotti a creat isterie.

  • World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie

Carlo Ancelotti, întrerupt în timpul conferinţei de presă, după convocarea lui Neymar

Italianul s-a prezentat în faţa unei săli arhipline pentru a anunţa fotbaliştii care vor merge la turneul final. Dacă fiecare fotbalist anunţat a avut parte de aplauze, în momentul în care Ancelotti a pronunţat numele lui Neymar, întreaga sală a erupt. Timp de aproape 30 de secunde, fanii prezenţi în sala respectivă au început să scandeze şi cânte, înainte ca Ancelotti să continue anunţul despre jucătorii convocaţi la naţională.

Întreaga ţară a trăit cu sufletul la gură momentul anunţării lotului. Fostul star de la Barcelona şi PSG se afla acasă, în momentul în care Ancelotti susţinea conferinţa de presă, alături de familie şi prieteni. În faţa casei jucătorului de la Santos s-au strâns mai mulţi fani, care au putut urmări conferinţa de presă pe un ecran uriaş. Fanii au ignorat ploaia torenţială şi au stat cu sufletul la gură până în momentul anunţului.

Lotul complet al Braziliei pentru Cupa Mondială

  • Portari: Alisson, Ederson, Weverton;
  • Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;
  • Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;
  • Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.
