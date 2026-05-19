Ultimul dans pentru Neymar! Starul Braziliei a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 19 mai 2026, 0:12

Neymar, în timpul unui meci al Braziliei / Profimedia

Neymar a primit o veste uriașă pe data de 18 mai. Fotbalistul lui Santos a fost convocat de Carlo Ancelotti pentru Cupa Mondială din 2026, un turneu final care va reprezenta o ultimă șansă pentru jucătorul de 34 de ani să câștige mult râvnitul trofeu.

A apărut răspunsul la una dintre întrebările care erau cele mai intrigante înainte de Cupa Mondială: Va fi Neymar convocat pentru World Cup 2026? Răspunsul a venit la evenimentul prin care selecționerul Carlo Ancelotti a anunțat lotul de 26 de jucători care vor merge la turneul final din America de Nord.

  • World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Neymar, convocat pentru Cupa Mondială! Lotul complet al Braziliei pentru Cupa Mondială

În ultima perioadă, un subiect extrem de discutat în fotbalul internațional se lega de ce va face Ancelotti în privința lui Neymar cu privire la lotul final al Braziliei pentru Cupa Mondială. Anunțul antrenorului italian a venit în noaptea dinspre luni spre marți, iar superstarul de la Santos și-a găsit loc în echipa selecționerului “Selecao”.

În vârstă de 34 de ani, cel mai bun marcator din istoria naționalei Braziliei va avea astfel șansa să se lupte pentru prima sa Cupă Mondială și a șasea din istoria țării sale. Neymar a mai participat la trei Cupe Mondiale alături de naționala sud-americană, iar de fiecare dată s-a oprit înainte de finală (2014 – semifinale, 2018 – sferturi, 2022 – sferturi).

O absență mare din lotul lui Carlo Ancelotti este cea a lui Joao Pedro, fotbalistul lui Chelsea care a făcut un sezon bun.

Lotul complet al Braziliei pentru Cupa Mondială

Portari: Alisson, Ederson, Weverton;

Fundași: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley;

Mijlocași: Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta;

Atacanți: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Jr., Raphinha, Rayan, Vinicius Jr.

