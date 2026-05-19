Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 3-2 (OT). Habs câştigă în prelungiri şi se califică în finala Conferinţei de Est

Montreal Canadiens a obţinut calificarea în finala Conferinţei de Est, după victoria în meciul 7 al seriei cu Buffalo Sabres, scor 3-2, după prelungiri, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Martin St. Louis a deschis scorul şi a condus cu 2-0 după primele 20 de minute, dar un joc modest în următoarele două perioade, completat de o prestaţie foarte bună ofensivă a lui Buffalo, a trimis meciul din KeyBank Center în prelungiri.

Eroul canadienilor a fost Alex Newhook, cel mai bun marcator al lui Montreal în acest play-off. Newhook a înscris în overtime a şaptea reuşită din acest play-off, trimiţând-o pe Habs în finala Conferinţei de Est.

Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 3-2 (OT)

Montreal a deschis scorul după patru minute şi jumătate. Şutul lui Guhle a lovit patina lui Phillip Danault, iar devierea a fost fericită, pucul ajungând în poarta lui Luukkonen. Zece minute mai târziu, pe finalul unui powerplay, Zachary Bolduc a trimis o rachetă şi a dus scorul la 2-0, portarul finlandez fiind fără reacţie.

În repriza secundă, Jordan Greenway a redus din diferenţă, graţie şutului trimis de Samuelsson. Dobes, portarul lui Montreal, era mascat de nu mai puţin de cinci jucători, în momentul în care Samuelsson a şutat, iar pucul a fost deviat uşor de Greenway.

În perioada cu numărul trei, Rasmus Dahlin a restabilit egalitatea. Căpitanul lui Sabres a primit pucul de la Owen Power pe partea stângă, iar suedezul a trimis din prima la colţul scurt, Dobes neavând timp să închidă colţul.