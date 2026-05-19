Montreal Canadiens – Buffalo Sabres 3-2 (OT). Habs câştigă în prelungiri şi se califică în finala Conferinţei de Est

Alex Masgras Publicat: 19 mai 2026, 6:21

Jucătorii lui Buffalo şi Montreal, la finalul meciului 7 / Getty Images

Montreal Canadiens a obţinut calificarea în finala Conferinţei de Est, după victoria în meciul 7 al seriei cu Buffalo Sabres, scor 3-2, după prelungiri, într-un meci care a fost LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui Martin St. Louis a deschis scorul şi a condus cu 2-0 după primele 20 de minute, dar un joc modest în următoarele două perioade, completat de o prestaţie foarte bună ofensivă a lui Buffalo, a trimis meciul din KeyBank Center în prelungiri.

Eroul canadienilor a fost Alex Newhook, cel mai bun marcator al lui Montreal în acest play-off. Newhook a înscris în overtime a şaptea reuşită din acest play-off, trimiţând-o pe Habs în finala Conferinţei de Est.

Montreal a deschis scorul după patru minute şi jumătate. Şutul lui Guhle a lovit patina lui Phillip Danault, iar devierea a fost fericită, pucul ajungând în poarta lui Luukkonen. Zece minute mai târziu, pe finalul unui powerplay, Zachary Bolduc a trimis o rachetă şi a dus scorul la 2-0, portarul finlandez fiind fără reacţie.

În repriza secundă, Jordan Greenway a redus din diferenţă, graţie şutului trimis de Samuelsson. Dobes, portarul lui Montreal, era mascat de nu mai puţin de cinci jucători, în momentul în care Samuelsson a şutat, iar pucul a fost deviat uşor de Greenway.

În perioada cu numărul trei, Rasmus Dahlin a restabilit egalitatea. Căpitanul lui Sabres a primit pucul de la Owen Power pe partea stângă, iar suedezul a trimis din prima la colţul scurt, Dobes neavând timp să închidă colţul.

Până la urmă, tot Montreal Canadiens s-a bucurat la final. În urma unui angajament câştigat de Sabres în zona ofensivă, Ramsus Dahlin a aşteptat prea mult la linia albastră, iar gazdele au pierdut pucul. Carrier a recuperat, i-a pasat lui Newhook, care l-a învins pe Lukkoonen, iar Montreal a obţinut calificarea în finala Conferinţei de Est, acolo unde nu a mai jucat din 2014.

Astfel, am aflat şi ultima echipă din careul de aşi al acestui sezon din play-off-ul Cupei Stanley. Montreal Canadiens joacă în finala Conferinţei de Est contra lui Carolina Hurricanes, cea mai în formă echipă de până acum, în timp ce în Vest, Vegas Golden Knights şi Colorado Avalanche se vor lupta pentru un loc în finala Cupei Stanley.

