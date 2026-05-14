Marele anunţ făcut de Lionel Messi cu 28 de zile înainte de Campionatul Mondial! Evoluţie stelară pentru Inter Miami

Dan Roșu Publicat: 14 mai 2026, 8:45

Lionel Messi, în tricoul lui Inter Miami - Profimedia Images

Lionel Messi este într-o formă de vis cu mai puţin de o lună înaintea startului Campionatului Mondial 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Argentinianul de 38 de ani a reuşit o dublă şi un assist în meciul pe care Inter Miami l-a câştigat cu 5-3 pe terenul lui Cincinnati: “sunt pregătit pentru Campionatul Mondial”.

Marele anunţ făcut de Lionel Messi despre Campionatul Mondial

“Mă simt bine. Sunt puternic din punct de vedere fizic şi mental sunt relaxat. Mă simt bine pe teren. Ăsta e cel mai important lucru pentru mine acum. Sunt fericit şi de aceea joc bine. Când te simţi bine, totul e mai uşor. Colegii mă ajută foarte mult şi echipa a prins încredere.

Sunt pregătit pentru Campionatul Mondial. Mai e mult timp până va începe, dar sincer mă simt foarte bine acum. Am grijă de mine cât mai bine zi de zi pentru a ajunge la Mondial în cea mai bună formă.

Înţeleg bucuria fanilor, pentru că World Cup este un lucru important pentru argentinieni. Avem o grupă grea şi vrem să jucăm din nou la un nivel ridicat”, a spus Messi, după evoluţia stelară cu Cincinnati.

Lionel Messi, dublă şi assist

Lionel Messi a deschis scorul pe TQL Stadium şi a egalat apoi la 2-2. A oferit apoi assistul pentru golul de 3-3 al lui Silvetti şi a contribuit decisiv la golul de 5-3 al echipei sale.

Pentru câteva secunde, Lionel Messi a trăit cu bucuria unui hattrick în meciul câştigat de Inter Miami, 5-3 pe terenul lui Cincinnati. Ultima sa reuşită a fost însă trecută autogol în dreptul portarului Roman Celentano.

După această decizie, Lionel Messi rămâne cu “doar” 909 goluri marcate în carieră. Mai mult, după pasa decisivă din partida cu Cincinnati, a ajuns la cota 411 assisturi.

