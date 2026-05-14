Marele anunţ făcut de Lionel Messi cu 28 de zile înainte de Campionatul Mondial! Evoluţie stelară pentru Inter Miami

Lionel Messi este într-o formă de vis cu mai puţin de o lună înaintea startului Campionatului Mondial 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Argentinianul de 38 de ani a reuşit o dublă şi un assist în meciul pe care Inter Miami l-a câştigat cu 5-3 pe terenul lui Cincinnati: “sunt pregătit pentru Campionatul Mondial”.

Marele anunţ făcut de Lionel Messi despre Campionatul Mondial

“Mă simt bine. Sunt puternic din punct de vedere fizic şi mental sunt relaxat. Mă simt bine pe teren. Ăsta e cel mai important lucru pentru mine acum. Sunt fericit şi de aceea joc bine. Când te simţi bine, totul e mai uşor. Colegii mă ajută foarte mult şi echipa a prins încredere.

Sunt pregătit pentru Campionatul Mondial. Mai e mult timp până va începe, dar sincer mă simt foarte bine acum. Am grijă de mine cât mai bine zi de zi pentru a ajunge la Mondial în cea mai bună formă.

Înţeleg bucuria fanilor, pentru că World Cup este un lucru important pentru argentinieni. Avem o grupă grea şi vrem să jucăm din nou la un nivel ridicat”, a spus Messi, după evoluţia stelară cu Cincinnati.