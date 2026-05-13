Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026! Cine lipseşte de pe lista lui Javier Aguirre

Selecţionerul Javier “Vasco” Aguirre a anunţat, marţi, un lot lărgit de 55 de jucători cu care naţionala de fotbal a Mexicului va pregăti Cupa Mondială din această vară, care va fi găzduită de Mexic, Statele Unite şi Canada, transmite EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În lotul comunicat de Aguirre se află şi mijlocaşii Marcel Ruiz, de la Toluca, şi Diego Lainez, de la Tigres UANL. Lotul final va fi anunţat de selecţioner cel mai târziu pe 1 iunie.

Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026

Marcel Ruiz este una dintre surprizele lui Aguirre, după ce părea că va fi lăsat în afara lotului din cauza rupturii parţiale a ligamentului încrucişat anterior pe care a suferit-o în martie. El a decis să nu se opereze şi să urmeze un tratament conservator pentru a păstra şanse de a juca la CM 2026.

Diego Lainez a lipsit de la convocările anterioare din presupuse motive disciplinare.

Nu apare pe listă Hirving Lozano, jucătorul echipei San Diego, care este accidentat şi nu are şanse de a mai prinde lotul pentru turneul final.