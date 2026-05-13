Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026! Cine lipseşte de pe lista lui Javier Aguirre

Selecţionerul Javier “Vasco” Aguirre a anunţat, marţi, un lot lărgit de 55 de jucători cu care naţionala de fotbal a Mexicului va pregăti Cupa Mondială din această vară, care va fi găzduită de Mexic, Statele Unite şi Canada, transmite EFE.
În lotul comunicat de Aguirre se află şi mijlocaşii Marcel Ruiz, de la Toluca, şi Diego Lainez, de la Tigres UANL. Lotul final va fi anunţat de selecţioner cel mai târziu pe 1 iunie.
Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026
Marcel Ruiz este una dintre surprizele lui Aguirre, după ce părea că va fi lăsat în afara lotului din cauza rupturii parţiale a ligamentului încrucişat anterior pe care a suferit-o în martie. El a decis să nu se opereze şi să urmeze un tratament conservator pentru a păstra şanse de a juca la CM 2026.
Diego Lainez a lipsit de la convocările anterioare din presupuse motive disciplinare.
Nu apare pe listă Hirving Lozano, jucătorul echipei San Diego, care este accidentat şi nu are şanse de a mai prinde lotul pentru turneul final.
Selecţionata Mexicului va evolua în Grupa A la turneul final, alături de Africa de Sud, Coreea de Sud şi Cehia.
Lotul preliminar al Mexicului
Portari: Alex Padilla (Athletic Bilbao/Spania), Antonio Rodriguez, (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Raul Rangel (Guadalajara);
Fundaşi: Bryan Gonzalez (Guadalajara), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Edson Alvarez (Fenerbahce/Turcia), Eduardo Aguila (San Luis), Everardo Lopez (Toluca), Israel Reyes (America), Jesus Angulo (Tigres UANL), Jesus Gallardo (Toluca), Jesus Gomez (Tijuana), Johan Vazquez (Genoa), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Julian Araujo (Celtic/Scoţia), Luis Rey (Puebla), Mateo Chavez (AZ Alkmaar/Olanda), Ramon Juarez (America), Richard Ledezma (Guadalajara), Victor Guzman (Monterrey);
Mijlocaşi: Alexei Dominguez (Pachuca), Alexis Gutierrez (America), Alvaro Fidalgo (Real Betis Sevilla/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juarez), Diego Lainez (Tigres UANL), Efrain Alvarez (Guadalajara), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sanchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaias Violante (America), Jordan Carrillo (Pumas UNAM), Kevin Castaneda (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moscova), Luis Romo (Guadalajara), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Ricardo Angulo (Toluca);
Atacanţi: Alexis Vega (Toluca), Armando Gonzalez (Guadalajara), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), German Berterame (Inter Miami/SUA), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Raul Jimenez (Fulham/Anglia), Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia).
