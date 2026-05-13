Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026! Cine lipseşte de pe lista lui Javier Aguirre

Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026! Cine lipseşte de pe lista lui Javier Aguirre

Dan Roșu Publicat: 13 mai 2026, 12:02

Comentarii
Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026! Cine lipseşte de pe lista lui Javier Aguirre

Javier Aguirre, pe banca Mexicului - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selecţionerul Javier “Vasco” Aguirre a anunţat, marţi, un lot lărgit de 55 de jucători cu care naţionala de fotbal a Mexicului va pregăti Cupa Mondială din această vară, care va fi găzduită de Mexic, Statele Unite şi Canada, transmite EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În lotul comunicat de Aguirre se află şi mijlocaşii Marcel Ruiz, de la Toluca, şi Diego Lainez, de la Tigres UANL. Lotul final va fi anunţat de selecţioner cel mai târziu pe 1 iunie.

Mexic a anunţat lotul preliminar pentru Campionatul Mondial 2026

Marcel Ruiz este una dintre surprizele lui Aguirre, după ce părea că va fi lăsat în afara lotului din cauza rupturii parţiale a ligamentului încrucişat anterior pe care a suferit-o în martie. El a decis să nu se opereze şi să urmeze un tratament conservator pentru a păstra şanse de a juca la CM 2026.

Diego Lainez a lipsit de la convocările anterioare din presupuse motive disciplinare.

Nu apare pe listă Hirving Lozano, jucătorul echipei San Diego, care este accidentat şi nu are şanse de a mai prinde lotul pentru turneul final.

Reclamă
Reclamă

Selecţionata Mexicului va evolua în Grupa A la turneul final, alături de Africa de Sud, Coreea de Sud şi Cehia. Competiţia e exclusiv în Universul Antena.

Lotul preliminar al Mexicului

Portari: Alex Padilla (Athletic Bilbao/Spania), Antonio Rodriguez, (Tijuana), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Carlos Moreno (Pachuca), Guillermo Ochoa (AEL Limassol/Cipru), Raul Rangel (Guadalajara);

Fundaşi: Bryan Gonzalez (Guadalajara), Cesar Montes (Lokomotiv Moscova/Rusia), Edson Alvarez (Fenerbahce/Turcia), Eduardo Aguila (San Luis), Everardo Lopez (Toluca), Israel Reyes (America), Jesus Angulo (Tigres UANL), Jesus Gallardo (Toluca), Jesus Gomez (Tijuana), Johan Vazquez (Genoa), Jorge Sanchez (PAOK Salonic/Grecia), Julian Araujo (Celtic/Scoţia), Luis Rey (Puebla), Mateo Chavez (AZ Alkmaar/Olanda), Ramon Juarez (America), Richard Ledezma (Guadalajara), Victor Guzman (Monterrey);

Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"Staţiunea de pe litoral cu cea mai ieftină cazare: 42 de lei pe noapte, cu "Litoralul pentru toţi"
Reclamă

Mijlocaşi: Alexei Dominguez (Pachuca), Alexis Gutierrez (America), Alvaro Fidalgo (Real Betis Sevilla/Spania), Brian Gutierrez (Guadalajara), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Denzell Garcia (Juarez), Diego Lainez (Tigres UANL), Efrain Alvarez (Guadalajara), Elias Montiel (Pachuca), Erick Sanchez (America), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), Isaias Violante (America), Jordan Carrillo (Pumas UNAM), Kevin Castaneda (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moscova), Luis Romo (Guadalajara), Marcel Ruiz (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Orbelin Pineda (AEK Atena/Grecia), Ricardo Angulo (Toluca);

Atacanţi: Alexis Vega (Toluca), Armando Gonzalez (Guadalajara), Cesar Huerta (Anderlecht/Belgia), German Berterame (Inter Miami/SUA), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Julian Quinones (Al-Qadisiyah/Arabia Saudită), Raul Jimenez (Fulham/Anglia), Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Milan/Italia).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Sorana Cîrstea la Roma?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Observator
ANIMAŢIE. Bebeluş, mort la Polizu după ce a luat din spital o ciupercă. "S-a înnegrit atât de tare"
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
Fanatik.ro
Câtă vreme poate rămâne în funcție Guvernul Bolojan și de ce România riscă luni întregi de blocaj politic
12:52

Alexandru Mitriţă, mesaj de susţinere pentru Universitatea Craiova, înaintea finalei cu U Cluj: “Aduceţi-ne Cupa”
12:20

Mihai Rotaru, deplasare cu trenul la Sibiu pentru finala Cupei României. Fanii şi ceilalţi acţionari l-au însoţit
12:06

Andy Murray, colaborare surpriză în circuitul ATP
11:54

Dinamo pregăteşte o campanie de transferuri spectaculoasă! “Ne-am înţeles pe variantele de contract”
11:53

“Dinamo sau Rapid?” Gigi Becali a ales adversara preferată pentru finala barajului de Conference League: “Aşa-mi convine”
11:38

EXCLUSIV„La nevoie, facem și asta!” Ce se întâmplă cu bugetul Stelei și cine e antrenorul favorit să ducă echipa în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană 2 Cristi Chivu vrea un român la Inter. Pregătește un transfer de 20 de milioane de euro! 3 Decizia luată de Gigi Becali la FCSB pentru barajul de Conference League, după remiza cu Unirea Slobozia 4 Opriți jocul, PSG devine imposibil de oprit! Luis Enrique pregătește transferul cu care face echipa perfectă 5 În Liga 1, ca la El Clasico! LPF a luat o decizie mare înainte de meciul decisiv: U Craiova – U Cluj 6 Mihai Rotaru nu se uită la bani! Decizia luată de patronul Universității Craiova, înaintea finalei Cupei României
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Hermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibianăHermannstadt i-a găsit înlocuitor lui Dorinel Munteanu. Cine este favorit să preia gruparea sibiană