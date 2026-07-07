Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | “Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!”. A dat cărţile pe faţă după Portugalia – Spania 0-1

“Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!”. A dat cărţile pe faţă după Portugalia – Spania 0-1

Dan Roșu Publicat: 7 iulie 2026, 9:21

Comentarii
Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!. A dat cărţile pe faţă după Portugalia – Spania 0-1

Cristiano Ronaldo, la finalul meciului cu Spania - Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Cristiano Ronaldo a evoluat 90 de minute în meciul Portugaliei cu Spania, 0-1, care a dus la eliminarea echipei lui CR7 de la Campionatul Mondial. Au fost mai multe voci, printre care şi Dan Alexa, care au susţinut că starul de 41 de ani nu trebuia folosit tot meciul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Spre final, nivelul său vizic a scăzut şi asta i-a afectat evoluţia. Chiar şi aşa, Roberto Martinez nu l-a introdus în locul său pe Goncalo Ramos.

“Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!”

“A fost un meci echilibrat, fără multe situaţii de poartă, jucat la mijlocul terenului, cu două echipe foarte agresive, foarte organizate, reactive.

Foarte inspirat de la Fuente prin schimbări, jucătorii introduşi au reuşit să facă faza golului. Merino provine dintr-un mijlocaş central, cred că poate juca orice. Îmi pare rău de Portugalia, de Ronaldo, e ultimul lui Mondial, un mare jucător.

Cristiano, absent. Mă pun în situaţia antrenorului, e foarte greu să-l schimbi şi în minutul 80. De fiecare dată când a intrat Ramos, a fost mult mai prezent în joc.

Reclamă
Reclamă

Cred că Cristiano ar fi trebuit schimbat, Portugalia nu a fost periculoasă deloc în repriza a doua, doar pe final când s-au retras spaniolii. Dar Cristiano e Cristiano. Cred că nu va mai fi convocat la 45 de ani, indiferent ce va spune”, a spus Dan Alexa.

Cristiano Ronaldo, prima reacţie după ultimul meci din carieră la Mondial

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a oferit prima reacţie, după ce a disputat ultimul său meci din carieră la Campionatul Mondial. Portugalia a fost învinsă de Spania în optimile turneului final, scor 0-1.

“Îmi pare rău să părăsesc Campionatul Mondial aşa, dar cum am mai spus-o, plec cu conştiinţa împăcată. Trebuie să continuăm, adevărul este că doare, da, dar am timp să mă gândesc şi să decid cu familia mea, să nu iau o decizie la cald.

Obiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de leiObiceiul care îi poate costa scump pe bucureșteni: amenzi de mii de lei
Reclamă

(N.r. Despre cariera sa) Am conştiinţa împăcată, am câştigat trei titluri cu Portugalia, înainte de Cristiano nu s-a câştigat niciunul. Pentru mine, titlul din 2016 are dimensiunea unui Campionat Mondial. Mâine va fi o nouă zi şi totul va continua”, a declarat Cristiano Ronaldo, conform marca.com, după Portugalia – Spania 0-1.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A jucat Cristiano Ronaldo ultimul meci la naţională, în Portugalia - Spania 0-1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
Observator
Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii
Fanatik.ro
El este premierul care i-a băgat în ceață pe Ilie Bolojan, Adrian Veștea sau Sorin Grindeanu! A plecat să vadă meciul, deși țara e în plină alertă de incendii
9:16

Portugalia și-a găsit antrenor după plecarea lui Roberto Martinez în urma eliminării de la Cupa Mondială 2026
8:58

Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun, de la finalul meciului SUA – Belgia 1-4
8:50

Balogun a dat nas în nas cu selecţionerul Belgiei la finalul meciului. Ce i-a putut spune Rudi Garcia după scandalul uriaş
8:34

Cum l-a descris Wayne Rooney pe Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială 2026
8:11

“Sunteţi o femeie demnă de dispreţ” Kylian Mbappe, implicat într-un scandal uriaş
7:15

Bruno Fernandes, la pământ după ce Portugalia a fost eliminată de la Mondial: “Am venit aici să câştigăm trofeul”
Vezi toate știrile
1 Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2 S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica 3 Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul” 4 FotoSuperba femeie se iubeşte cu un milionar cu 53 de ani mai în vârstă ca ea: “Nu-mi pasă, sunt foarte fericită” 5 Gigi Becali, dezlănţuit! Transferul spectaculos anunţat la FCSB, imediat după ce a bătut palma cu Gnahore 6 Ce nu mănâncă niciodată Gigi Becali. Alimentul interzis: “Nu mai pot să înghit”
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român