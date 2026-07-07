“Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!”. A dat cărţile pe faţă după Portugalia – Spania 0-1

Cristiano Ronaldo a evoluat 90 de minute în meciul Portugaliei cu Spania, 0-1, care a dus la eliminarea echipei lui CR7 de la Campionatul Mondial. Au fost mai multe voci, printre care şi Dan Alexa, care au susţinut că starul de 41 de ani nu trebuia folosit tot meciul.

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Spre final, nivelul său vizic a scăzut şi asta i-a afectat evoluţia. Chiar şi aşa, Roberto Martinez nu l-a introdus în locul său pe Goncalo Ramos.

“Cristiano Ronaldo ar fi trebuit schimbat!”

“A fost un meci echilibrat, fără multe situaţii de poartă, jucat la mijlocul terenului, cu două echipe foarte agresive, foarte organizate, reactive.

Foarte inspirat de la Fuente prin schimbări, jucătorii introduşi au reuşit să facă faza golului. Merino provine dintr-un mijlocaş central, cred că poate juca orice. Îmi pare rău de Portugalia, de Ronaldo, e ultimul lui Mondial, un mare jucător.

Cristiano, absent. Mă pun în situaţia antrenorului, e foarte greu să-l schimbi şi în minutul 80. De fiecare dată când a intrat Ramos, a fost mult mai prezent în joc.