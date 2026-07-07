Portugalia și-a găsit antrenor după plecarea lui Roberto Martinez în urma eliminării de la Cupa Mondială 2026

Cine va fi noul antrenor al Portugaliei după plecarea lui Martinez. Foto: Getty Images

Portugalia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 după ce a pierdut meciul cu Spania, 0-1, din optimile de finală, iar la finalul partidei selecționerul lusitanilor, Roberto Martinez, a confirmat că-și încheie mandatul pe banca echipei.

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Singurul gol al confruntării de la Dallas a venit din partea lui Mikel Merino, în minutul 90+1. Mijlocașul de la Arsenal a profitat de o naivitate din defensiva Portugaliei și a decis duelul cu sânge rece.

Cine va fi noul selecționer al naționalei Portugaliei după plecarea lui Roberto Martinez

Per total, specialiștii au criticat modul în care Portugalia s-a prezentat la turneul final, nu doar pentru prestația contra Spaniei, ci și evoluțiile din meciuriile precedente. Astfel, plecarea lui Roberto Martinez vine într-un moment natural după dezamăgirea rezultatului sub așteptări de la Cupa Mondială.

Portughezii nu vor sta foarte mult timp fără antrenor, notează cei de la Abola, asta pentru că există o înțelegere cu Jorge Jesus, omul care a luat titlul cu Al-Nassr în ultimul sezon, în Arabia Saudită, să preia echipa națională.

Jorge Jesus, un antrenor controversat în Portugalia, dar cu performanțe notabile

Jorge Jesus a avut de-a lungul carierei mai multe decizii ce au provocat discuții. El a fost pe banca lui Benfica între 2009 și 2015, după care a mers la marea rivală, Sporting Lisabona, moment în care fanii “Vulturilor” au explodat și l-au acuzat de trădare.