Portugalia și-a găsit antrenor după plecarea lui Roberto Martinez în urma eliminării de la Cupa Mondială 2026

Portugalia a fost eliminată de la Cupa Mondială 2026 după ce a pierdut meciul cu Spania, 0-1, din optimile de finală, iar la finalul partidei selecționerul lusitanilor, Roberto Martinez, a confirmat că-și încheie mandatul pe banca echipei.
Singurul gol al confruntării de la Dallas a venit din partea lui Mikel Merino, în minutul 90+1. Mijlocașul de la Arsenal a profitat de o naivitate din defensiva Portugaliei și a decis duelul cu sânge rece.
Cine va fi noul selecționer al naționalei Portugaliei după plecarea lui Roberto Martinez
Per total, specialiștii au criticat modul în care Portugalia s-a prezentat la turneul final, nu doar pentru prestația contra Spaniei, ci și evoluțiile din meciuriile precedente. Astfel, plecarea lui Roberto Martinez vine într-un moment natural după dezamăgirea rezultatului sub așteptări de la Cupa Mondială.
Portughezii nu vor sta foarte mult timp fără antrenor, notează cei de la Abola, asta pentru că există o înțelegere cu Jorge Jesus, omul care a luat titlul cu Al-Nassr în ultimul sezon, în Arabia Saudită, să preia echipa națională.
Jorge Jesus, un antrenor controversat în Portugalia, dar cu performanțe notabile
Jorge Jesus a avut de-a lungul carierei mai multe decizii ce au provocat discuții. El a fost pe banca lui Benfica între 2009 și 2015, după care a mers la marea rivală, Sporting Lisabona, moment în care fanii “Vulturilor” au explodat și l-au acuzat de trădare.
A avut o trecere similară și în campionatul Arabiei Saudite, asta după ce a pregătit-o pe Al Hilal și a cucerit numeroase trofee, el a mers la Al-Nassr, iar alături de Cristiano Ronaldo a fost din nou campion în Liga Stelelor.
Astfel, chiar dacă a fost mereu un antrenor important pe unde a activat, Jorge Jesus a rămas un tehnician ce nu s-a ferit să facă treceri între formații rivale, asta chiar dacă a provocat discuții intense.
- Rudi Garcia a spus totul despre dialogul cu Balogun, de la finalul meciului SUA – Belgia 1-4
- Balogun a dat nas în nas cu selecţionerul Belgiei la finalul meciului. Ce i-a putut spune Rudi Garcia după scandalul uriaş
- Cum l-a descris Wayne Rooney pe Cristiano Ronaldo după eliminarea Portugaliei de la Cupa Mondială 2026
- “Sunteţi o femeie demnă de dispreţ” Kylian Mbappe, implicat într-un scandal uriaş
- Bruno Fernandes, la pământ după ce Portugalia a fost eliminată de la Mondial: “Am venit aici să câştigăm trofeul”