Cristiano Ronaldo: “Aţi încercat să mă distrugeţi!”. Declaraţii tari, înainte de Portugalia – Spania

„Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani”, a declarat, duminică, superstarul portughez, Cristiano Ronaldo, în faţa unei mulţimi de jurnalişti adunaţi pe stadionul din Dallas, în ajunul optimilor de finală ale Cupei Mondiale împotriva Spaniei.
Atacantul câştigător a cinci ori a Balonului de Aur, care joacă acum la Al-Nassr (Arabia Saudită), a vorbit despre „criticile” din partea presei, dar a evitat orice întrebare legată de safarist carierei sale internaţionale.
Cristiano Ronaldo: “Aţi încercat să mă distrugeţi!”
„Aşa cum am spus şi înainte, mă voi retrage când voi decide eu, nu când veţi decide voi; puneţi mereu aceeaşi întrebare”, a replicat căpitanul Portugaliei, într-un auditoriu arhiplin al stadionului din Dallas, Arlington, Texas.
„Nu vreau să atrag atenţia asupra acestui aspect, pentru că este mai puţin important (decât meciul împotriva Spaniei, n.r.)”, a explicat Cristiano Ronaldo.
Atacantul central, cu 146 de goluri în 232 de selecţii (două recorduri în fotbalul internaţional masculin), participă la a şasea sa Cupă Mondială.
Însă locul său în echipa de start face obiectul unei dezbateri constante, din cauza randamentului său considerat uneori insuficient. „Nu mai sunt jucătorul care am fost”, desigur, dar „nu sunt chiar atât de rău, am marcat trei goluri” în timpul acestei Cupe Mondiale, a adăugat el. „Ceea ce am făcut de-a lungul întregii mele cariere a fost să mă adaptez continuu pe măsură ce au trecut anii”.
Ronaldo s-a concentrat mai mult pe criticile – pe care le consideră nedrepte – pe care le-a atribuit mass-mediei. „Vă mulţumesc chiar şi pentru atacurile la care am fost supus după ce am împlinit 40 de ani. Criticile sunt ceea ce te ajută să creşti cel mai mult, aşa că vă mulţumesc vouă, jurnaliştilor, pentru că m-aţi ajutat să cresc şi mai mult”, a afirmat el.
Ce este cel mai greu în timpul acestei a şasea Cupă Mondială? „Să vorbesc cu voi, cu unii dintre voi, cei care nu mă plac. Îmi amintesc foarte bine feţele celor care nu mă plac”, a spus el în faţa unei audienţe formate din reprezentanţi ai presei din întreaga lume.
„Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani, dar aţi văzut cu siguranţă că nu merită efortul, că este o pierdere de timp, dar continuaţi să încercaţi iar şi iar”, a adăugat „CR7”, care a disputat primul său meci în 2003 cu Portugalia.
Câştigarea Cupei Mondiale, una dintre puţinele competiţii pe care încă nu le-a câştigat, nu va schimba profund perspectiva pe care o are asupra propriei sale cariere. „Nu voi fi mai mult Cristiano Ronaldo sau mai puţin Cristiano Ronaldo dacă voi câştiga sau nu Cupa Mondială. Ce îţi oferă vârsta este maturitatea, experienţa, capacitatea de a aprecia relativitatea lucrurilor”, a spus el.
Fostul jucător al echipelor Real Madrid şi Manchester United a părăsit sala în aplauzele numeroşilor jurnalişti.
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