Cristiano Ronaldo: “Aţi încercat să mă distrugeţi!”. Declaraţii tari, înainte de Portugalia – Spania

„Aţi încercat să mă distrugeţi în ultimii 23 de ani”, a declarat, duminică, superstarul portughez, Cristiano Ronaldo, în faţa unei mulţimi de jurnalişti adunaţi pe stadionul din Dallas, în ajunul optimilor de finală ale Cupei Mondiale împotriva Spaniei.

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Atacantul câştigător a cinci ori a Balonului de Aur, care joacă acum la Al-Nassr (Arabia Saudită), a vorbit despre „criticile” din partea presei, dar a evitat orice întrebare legată de safarist carierei sale internaţionale.

Cristiano Ronaldo: “Aţi încercat să mă distrugeţi!”

„Aşa cum am spus şi înainte, mă voi retrage când voi decide eu, nu când veţi decide voi; puneţi mereu aceeaşi întrebare”, a replicat căpitanul Portugaliei, într-un auditoriu arhiplin al stadionului din Dallas, Arlington, Texas.

„Nu vreau să atrag atenţia asupra acestui aspect, pentru că este mai puţin important (decât meciul împotriva Spaniei, n.r.)”, a explicat Cristiano Ronaldo.

Atacantul central, cu 146 de goluri în 232 de selecţii (două recorduri în fotbalul internaţional masculin), participă la a şasea sa Cupă Mondială.