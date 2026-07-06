Ştim primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial. Programul partidelor rămase din optimi

După meciurile disputte duminică noapte şi luni dimineaţă, am aflat cum arată primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franţa – Maroc este primul sfert de finală de la World Cup 2026 şi se va disputa joi, de la ora 21:00, la Boston. Al doilea sfert, cel dintre Norvegia şi Anglia, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, la Miami. Ambele partide vor fi exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul meciurilor rămase de disputat din optimile de finală

Luni (6 iulie)

Portugalia – Spania, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Marţi (7 iulie)

SUA – Belgia, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Argentina – Egipt, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Elveţia – Columbia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul sferturilor Campionatului Mondial