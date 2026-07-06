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Ştim primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial. Programul partidelor rămase din optimi

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 8:16

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Ştim primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial. Programul partidelor rămase din optimi

Cupa Mondială - Getty Images

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După meciurile disputte duminică noapte şi luni dimineaţă, am aflat cum arată primele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena.

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Franţa – Maroc este primul sfert de finală de la World Cup 2026 şi se va disputa joi, de la ora 21:00, la Boston. Al doilea sfert, cel dintre Norvegia şi Anglia, va avea loc sâmbătă, de la ora 22:00, la Miami. Ambele partide vor fi exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul meciurilor rămase de disputat din optimile de finală

Luni (6 iulie)

  • Portugalia – Spania, de la ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Marţi (7 iulie)

  • SUA – Belgia, de la ora 03:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Argentina – Egipt, de la ora 19:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY
  • Elveţia – Columbia, de la ora 23:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY

Programul sferturilor Campionatului Mondial

  • Franţa – Maroc (9 iulie, ora 21:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Portugalia – Spania vs SUA – Belgia (10 iulie, ora 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Norvegia – Anglia (11 iulie, ora 22:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY)
  • Argentina – Egipt vs Elveţia – Columbia (12 iulie, ora 02:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY)
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Cine se califică în sferturile de finală World Cup? Spania sau Portugalia?

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