Jude Bellingham, genial după Mexic – Anglia 2-3: “Mai beţi un shot şi sunaţi-vă şefii să le spuneţi că nu ajungeţi azi la muncă”

Jude Bellingham a fost omul meciului Mexic – Anglia 2-3, în urma căruia englezii au obţinut calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial. Starul lui Real Madrid a reuşit o dublă spectaculoasă în prima repriză.

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Mijlocaşul a fost la fel de spectaculos şi la interviul acordat după meci. Atunci când a fost rugat să vină cu un mesaj pentru sutele de mii de fani care sărbătoresc în Anglia, jucătorul de 23 de ani cotat la 130 de milioane de euro nu a stat pe gânduri.

Jude Bellingham, genial după Mexic – Anglia 2-3

“Mai beţi un shot şi sunaţi-vă şefii să le spuneţi că nu ajunge la muncă. Cam ăsta e mesajul meu pentru fani”, a spus Belligham, cel care a ajuns la 10 goluri marcate pentru naţionala lui Thomas Tuchel.

Fotbalistul lui Real Madrid a marcat de două ori în doar 98 de secunde și a intrat într-un top al celor mai rapide “duble” de la World Cup.

Dubla memorabilă a lui Jude Bellingham

Partida dintre Mexic și Anglia de la Cupa Mondială a avut un start “timid”, până când Jude Bellingham a reușit să deblocheze tabela în minutul 36 cu o lovitură de cap, profitând de o centrare bună venită de la Bukayo Saka.