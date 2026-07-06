FCSB, aproape să transfere un titular de la Dinamo. Mihai Stoica: “Cel mai bun închizător din campionat”

Plecat de la Dinamo, Eddy Gnahore era pe lista de transferuri făcută de Mihai Stoica şi Gigi Becali la FCSB. Iniţial s-a spus că fotbalistul pare decis să nu mai joace în România, dar cum nu s-a înţeles încă cu vreun club, oficialii de la FCSB au decis să forţeze o nouă ofertă.

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Francezul a rămas liber de contract şi nu şi-a mai pus semnătura pe un nou angajament cu Dinamo. Pe fir a intrat şi FCSB, care i-a făcut o propunere. Potrivit Fanatik, Eddy Gnahore pare tentat să dea curs propunerii venite de la FCSB.

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de… Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport, în urmă cu o săptămână.