Răzvan Lucescu aduce la AL Sadd un fotbalist care a avut cota de 50.000.000 de euro!

Tehnicianul român Răzvan Lucescu a semnat duminică un contract pe două sezoane cu formaţia qatareză AL Sadd FC.
“Răzvan Lucescu este noul antrenor al lui Al Sadd, după ce a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane”, a scris gruparea campioană a Qatarului, pe pagina oficială.
La o zi distanţă de la prezentare, Lucescu începe deja munca. În presa din Italia a fost anunţat deja primul transfer pe care Al Sadd îl face.
Potrivit presei din Italia, primul nume care ajunge sub comanda lui Răzvan Lucescu este stoperul Alessio Romagnoli.
Fotbalistul este cu experienţă mare în Italia. EL a evoluat de-a lungul carierei la AS Roma, Sampdoria, AC Milan și Lazio.
În 2015, AC Milan l-a transferat de la AS Roma pentru 25 de milioane de euro, iar în 2019 cota sa de piață a urcat până la 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
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