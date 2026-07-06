Erling Haaland era în timpul unui interviu atunci când a apărut Vinicius. Ce s-a întâmplat

Erling Haaland şi Vinicius Jr au oferit un moment care spune totul despre relaţia de respect pe care cei doi o au. Totul a avut loc la finalul partidei Brazilia – Norvegia 1-2, care a dus la eliminarea Selecao de la Campionatul Mondial 2026.

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Nordicul se afla în timpul unui interviu, atunci când starul lui Real Madrid a apărut pentru a-l felicita. Evident că Erling s-a oprit şi a făcut un gest pe măsură.

Erling Haaland şi Vinicius Jr, moment superb

Haaland s-a dus imediat spre Vinicius şi cei doi s-au îmbrăţişat. Aceasta a fost una dintre imaginile de pus în ramă de la World Cup 2026, ţinând cont de durerea pe care o avea Vini în suflet după eliminarea de la Mondial.

“L-am urmărit în meciurile din Champions League, nu în cele din La Liga”, a spus Erling Haaland în continuarea interviului.

ASÍ SE RETIRÓ VINICIUS DEL ESTADIO 🇧🇷😕

▶️ Luego de la eliminación de Brasil ante Noruega, así se fue el delantero. No sin antes saludar a Erling Haaland 🤝🇳🇴

🎥 Diego Macias – enviado especial Olé@FabrizioRomano pic.twitter.com/Kqo6ab5J9L

— Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026