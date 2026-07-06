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Erling Haaland era în timpul unui interviu atunci când a apărut Vinicius. Ce s-a întâmplat

Dan Roșu Publicat: 6 iulie 2026, 9:21

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Erling Haaland era în timpul unui interviu atunci când a apărut Vinicius. Ce s-a întâmplat

Erling Haaland şi Vinicius Jr - Profimedia Images

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Erling Haaland şi Vinicius Jr au oferit un moment care spune totul despre relaţia de respect pe care cei doi o au. Totul a avut loc la finalul partidei Brazilia – Norvegia 1-2, care a dus la eliminarea Selecao de la Campionatul Mondial 2026.

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Nordicul se afla în timpul unui interviu, atunci când starul lui Real Madrid a apărut pentru a-l felicita. Evident că Erling s-a oprit şi a făcut un gest pe măsură.

Erling Haaland şi Vinicius Jr, moment superb

Haaland s-a dus imediat spre Vinicius şi cei doi s-au îmbrăţişat. Aceasta a fost una dintre imaginile de pus în ramă de la World Cup 2026, ţinând cont de durerea pe care o avea Vini în suflet după eliminarea de la Mondial.

“L-am urmărit în meciurile din Champions League, nu în cele din La Liga”, a spus Erling Haaland în continuarea interviului.

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Postarea lui Haaland care a strâns milioane de like-uri

Erling Haaland este un jucător extrem de activ pe rețelele sociale, iar atacantul norvegian a arătat acest lucru din nou după ce și-a ajutat naționala să se califice în sferturile Cupei Mondiale în dauna Braziliei. La scurt timp după fluierul final, “vikingul” a postat o fotografie din vestiar care a strâns un milion de like-uri în câteva minute.

La scurt timp după ce partida de la New York/New Jersey s-a încheiat, eroul Norvegiei, Erling Haaland, s-a pozat în vestiar și a postat fotografia respectivă pe contul său de Instagram. “Măi, măi, măi”, a scris atacantul de 25 de ani al lui Manchester City, care a adăugat și un emoji care râde.

După 7 ore de la postare, imaginea lui Haaland a ajuns la 10.5 milioane de aprecieri din partea fanilor.

Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparațiiCraterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
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