Erling Haaland era în timpul unui interviu atunci când a apărut Vinicius. Ce s-a întâmplat

Erling Haaland şi Vinicius Jr au oferit un moment care spune totul despre relaţia de respect pe care cei doi o au. Totul a avut loc la finalul partidei Brazilia – Norvegia 1-2, care a dus la eliminarea Selecao de la Campionatul Mondial 2026.
Nordicul se afla în timpul unui interviu, atunci când starul lui Real Madrid a apărut pentru a-l felicita. Evident că Erling s-a oprit şi a făcut un gest pe măsură.
Erling Haaland şi Vinicius Jr, moment superb
Haaland s-a dus imediat spre Vinicius şi cei doi s-au îmbrăţişat. Aceasta a fost una dintre imaginile de pus în ramă de la World Cup 2026, ţinând cont de durerea pe care o avea Vini în suflet după eliminarea de la Mondial.
“L-am urmărit în meciurile din Champions League, nu în cele din La Liga”, a spus Erling Haaland în continuarea interviului.
ASÍ SE RETIRÓ VINICIUS DEL ESTADIO 🇧🇷😕
▶️ Luego de la eliminación de Brasil ante Noruega, así se fue el delantero. No sin antes saludar a Erling Haaland 🤝🇳🇴
🎥 Diego Macias – enviado especial Olé@FabrizioRomano pic.twitter.com/Kqo6ab5J9L
— Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026
Postarea lui Haaland care a strâns milioane de like-uri
Erling Haaland este un jucător extrem de activ pe rețelele sociale, iar atacantul norvegian a arătat acest lucru din nou după ce și-a ajutat naționala să se califice în sferturile Cupei Mondiale în dauna Braziliei. La scurt timp după fluierul final, “vikingul” a postat o fotografie din vestiar care a strâns un milion de like-uri în câteva minute.
La scurt timp după ce partida de la New York/New Jersey s-a încheiat, eroul Norvegiei, Erling Haaland, s-a pozat în vestiar și a postat fotografia respectivă pe contul său de Instagram. “Măi, măi, măi”, a scris atacantul de 25 de ani al lui Manchester City, care a adăugat și un emoji care râde.
După 7 ore de la postare, imaginea lui Haaland a ajuns la 10.5 milioane de aprecieri din partea fanilor.
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