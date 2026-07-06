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Transfer în Anglia pentru jucătorul naţionalei României! I-a fost achitată clauza de reziliere

Radu Constantin Publicat: 6 iulie 2026, 8:46

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Transfer în Anglia pentru jucătorul naţionalei României! I-a fost achitată clauza de reziliere
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Lisav Eissat a fost curtat de mai multe cluburi din Liga 1, dar în cele din urmă ajunge în Anglia.

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Atât la începutul sezonului, cât și în pauza competițională din iarnă, Dinamo a încercat insistent să-l transfere pe Lisav Eissat.

Lisav Eissat a continuat însă cu Maccabi Haifa şi a semnat un nou contract, până în iunie 2029. Acum a venit un anunţ important despre jucătorul naţionalei României.

Bristol City, ocupanta locului 12 în ultima ediție de campionat din Championship, ar fi achitat clauza de reziliere a lui Lisav Eissat. Maccabi Haifa va încasa 2,5 milioane de euro, anunță israelienii de la Sport5.

Jucătorul se va transfera astfel în Liga 2 din Anglia, unde va avea un salariu de 700.000 de lire. Lisav Eissat va semna un contract pe patru ani.

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