Presa din Norvegia: „Putem câştiga Campionatul Mondial!”. Nebunie la Oslo

Scene de euforie la Oslo, transmisiuni în direct toată noaptea – Norvegia sărbătoreşte după ce s-a calificat în sferturile de finală, eliminând Brazilia şi cele cinci stele de pe tricoul acesteia.

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De altfel, câteva zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul Palatului Regal din Oslo în noaptea de duminică spre luni pentru a sărbători „miracolul”, aşa cum îl numeşte VG, cel mai mare cotidian al ţării.

Presa din Norvegia: „Putem câştiga Campionatul Mondial!”

Datorită dublei marcate de Erling Haaland, mica ţară scandinavă s-a calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de finală ale turneului mondial.

„Acum totul este posibil”, avertizează tabloidul VG. „Norvegia poate câştiga Cupa Mondială de fotbal. Repet: Norvegia poate acum să câştige Cupa Mondială de fotbal”, se entuziasmează chiar un cronicar.

„Aleluia”, scrie la rândul său Aftenposten. „Am scos Brazilia din joc.” „Aventura fotbalului norvegian se îndreaptă cu paşi mari spre stele, cu restul lumii în urma sa”, estimează analistul cotidianului.