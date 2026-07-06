Presa din Norvegia: „Putem câştiga Campionatul Mondial!”. Nebunie la Oslo

Scene de euforie la Oslo, transmisiuni în direct toată noaptea – Norvegia sărbătoreşte după ce s-a calificat în sferturile de finală, eliminând Brazilia şi cele cinci stele de pe tricoul acesteia.
De altfel, câteva zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul Palatului Regal din Oslo în noaptea de duminică spre luni pentru a sărbători „miracolul”, aşa cum îl numeşte VG, cel mai mare cotidian al ţării.
Presa din Norvegia: „Putem câştiga Campionatul Mondial!”
Datorită dublei marcate de Erling Haaland, mica ţară scandinavă s-a calificat pentru prima dată în istorie în sferturile de finală ale turneului mondial.
„Acum totul este posibil”, avertizează tabloidul VG. „Norvegia poate câştiga Cupa Mondială de fotbal. Repet: Norvegia poate acum să câştige Cupa Mondială de fotbal”, se entuziasmează chiar un cronicar.
„Aleluia”, scrie la rândul său Aftenposten. „Am scos Brazilia din joc.” „Aventura fotbalului norvegian se îndreaptă cu paşi mari spre stele, cu restul lumii în urma sa”, estimează analistul cotidianului.
„Nu aş fi crezut niciodată că este posibil”
„CEA CE NU SE POATE IMAGINA s-a întâmplat”, s-a bucurat ziarul Dagbladet. „Nu faptul că Norvegia a învins Brazilia – de fapt, nu am pierdut niciodată împotriva lor –, ci faptul că Norvegia a dominat Brazilia.”
World Cup 2026: Thousands take to the streets of Oslo to celebrate Norway’s sensational win over Brazil
Video: NRK https://t.co/SXXvyawoZz pic.twitter.com/rGllNqQVIr
— Nordic News (@Nordic_News) July 5, 2026
La Oslo, până la 100.000 de persoane s-au adunat pentru a sărbători victoria, potrivit postului public de televiziune NRK. „E incredibil!”, a declarat pentru NRK un suporter care purta o cască de viking. „Nu aş fi crezut niciodată că este posibil”, a spus altul într-un reportaj difuzat în direct.
Crown Prince Haakon joined thousands of fans at the Slottsplassen in Oslo.
🎥 NRK pic.twitter.com/WVaOETJFZv
— ChristinZ (@ChristinsQueens) July 5, 2026
Unii, chiar şi prinţul moştenitor Haakon, care s-a alăturat pentru o vreme festivităţilor spontane, se distrau reproducând celebrul „Ro” viking: imitau mişcările vâslei scandând „ro” (a vâsli în norvegiană), care serveşte drept cântec de încurajare pentru suporterii norvegieni şi jucătorii lor.
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