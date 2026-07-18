Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA

Joan Capdevila, campion mondial în 2010 cu Spania, avea de gând să fie pe MetLife Stadium duminică, la finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei. Marele meci va începe la ora 22:00 şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

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Din nefericire pentru acesta, el nu va putea călători la New York alături de copiii săi şi nu va putea fi alături de foştii săi coechipieri pentru a susţine naţionala condusă de Luis de la Fuente.

Joan Capdevila nu poate intra în SUA! Apel către Donald Trump: „Nu pot să cred că nu mă lasă în SUA”

Motivul? În urmă cu 10 ani, Capdevila a fost în Iran pentru un meci, iar din acest motiv i-a fost interzis accesul pe tărâm american. Extrem de dezamăgit, campionul mondial din 2010 a făcut apel chiar la preşedintele Statelor Unite, pentru a rezolva această situaţie.

„Am nevoie de ajutor, Donald Trump! Tocmai mi s-a spus că nu pot călători la finala Cupei Mondiale cu copiii mei pentru că viza mea a fost respinsă. Mă poate ajuta cineva? Nu aveţi idee cât de nerăbdător eram să fiu acolo cu toţi coechipierii mei din 2010 pentru a susţine acum naţionala. Nu pot să cred că nu mă lasă în SUA şi că ratez un astfel de moment. Dacă ştie cineva cum se poate rezolva, voi fi veşnic recunoscător.

Mi-au anulat viza pentru că am jucat un meci în Iran în 2016, acum 10 ani. Aparent, dacă ai fost în Iran nu poţi intra în Statele Unite doar dacă ai o altă viză sau ceva de genul ăsta”, a declarat Joan Capdevilla, potrivit marca.com.