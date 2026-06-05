Interzis! Un element istoric de la Cupa Mondială din 2010, exclus de FIFA pentru World Cup 2026

Fanii fotbalului care vor să aducă atmosfera de petrecere la meciurile Cupei Mondiale vor trebui să se descurce fără vuvuzele, FIFA interzicând aceste trompete din plastic în stadioanele din SUA, Canada şi Mexic, conform codului de conduită în stadioane, relatează Reuters.

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Vuvuzelele, un instrument de suflat realizat dintr-un tub lung de plastic, sunt un element indispensabil al meciurilor de fotbal din Africa de Sud şi au cucerit lumea la Cupa Mondială din 2010 din Africa de Sud. Totuşi, ele au stârnit critici din cauza sunetului lor monoton şi insistent, adesea comparat cu un roi de albine.

Vuvuzelele, pe lista obiectelor interzise de la World Cup 2026

Împreună cu vuvuzelele, fluierele, sirenele şi alte dispozitive care produc zgomot excesiv, acestea sunt interzise în toate cele 16 stadioane ale Cupei Mondiale, conform codului de conduită al FIFA pentru stadioane.

Instrumentele care emit raze laser, indicatoare laser sau emisii similare sunt, de asemenea, interzise.

Lista articolelor şi comportamentelor interzise menţionează că vopseaua corporală şi tatuajele nu sunt considerate îmbrăcăminte. De asemenea, este interzis să alergi gol, să te expui sau să îţi dai jos hainele pentru a dezvălui părţi intime ale corpului.